Dipps sucht eine Lösung für Kita-Bau Die Betreuungsplätze für Vorschulkinder werden knapp. Muss neu gebaut werden oder reicht die Erweiterung vorhandener Einrichtungen?

© dpa

Dippoldiswalde. In der Stadt Dippoldiswalde werden die Betreuungsplätze für Vorschulkinder knapp. Die Stadt hat schon in verschiedenen Einrichtungen zusätzliche Plätze geschaffen. Das reicht aber immer noch nicht. Nach neuesten Zahlen werden in absehbarer Zeit 45 Krippen- und Kindergartenkinder in der Stadt leben, für die es keine Betreuungsmöglichkeit gibt.

Das heißt, die Stadt muss etwas Neues schaffen. Dafür sind verschiedene Varianten in der Diskussion. Möglich wäre die Erweiterung vorhandener Einrichtungen. Infrage kämen dafür Paulsdorf, Schmiedeberg oder die Heilpädagogische Kita in Dippoldiswalde. In der Überlegung ist auch, leer stehende Gebäude an der Weißeritzstraße, die früher das berufliche Schulzentrum genutzt hat, zur Kita umzubauen. Interimsmäßig waren dort schon Kinder untergebracht, als in der Glashütter Straße die Kinderkrippe saniert wurde. Sollten sich alle diese Möglichkeiten zerschlagen, bliebe Dippoldiswalde nur, eine neue Kita zu bauen. Welche Variante am wirtschaftlichsten wäre, soll nun eine Untersuchung ergeben. Über den Auftrag dafür hat der Stadtrat auf seiner Sitzung am Mittwoch unter anderem zu entscheiden. (SZ/fh)

Stadtrat am 13. 12, 18 Uhr, Rathaus

zur Startseite