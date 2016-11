Dipps spart sich den Neujahrsempfang Letztes Jahr ist das Treffen schon ausgefallen, jetzt kippt es wieder. Die Entscheidung fiel den Stadträten sichtlich schwer.

Das Anstoßen zum Neujahrsempfang in Dippoldiwalde fällt kommendes Silvester aus. © Symbolprost/dpa

Dippoldiswalde. Gemessen an anderen Ausgaben der Stadt geht es um eine kleine Summe, dabei aber um eine Veranstaltung mit Symbolkraft. 5 000 Euro sollte der Neujahrsempfang im kommenden Januar kosten. Dazu wären noch 1 000 Euro gekommen für die Ehrungen verdienter Bürger. Die geschnitzten Dippolde und die Zinnteller, welche die Stadt dabei vergibt, wollen ja auch eingekauft werden.

Aber die finanzielle Lage der Stadt zwingt dazu, auch bei kleinen Beträgen zu sparen. Im Stadtrat sprachen sich auf seiner jüngsten Sitzung zwölf Abgeordnete dafür aus, den Neujahrsempfang im Januar ausfallen zu lassen. Sieben stimmten dagegen. Vier hatten gar keine Meinung. Es war also keine überzeugende Mehrheit für die Sparvariante.

Verschiedene Alternativen kamen in die Diskussion. Gisela Wohlgemuth (SPD) regte an, von allen Teilnehmern außer den ausgezeichneten Bürgern, ein Eintrittsgeld zu nehmen. Den Empfang selbst begrüßte sie. Er ist eine Möglichkeit, mit anderen Bürgern ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen. Falk Kühn-Meisegeier (Freie Wähler) erinnerte daran, dass der Landkreis seinen Empfang auch in bescheidenerem Rahmen veranstaltet. „Da gibt‘s ein Sektchen und dann ist Schluss.“ Die Stadt Dippoldiswalde hatte bei ihren letzten Empfängen immer noch ein Buffet auffahren lassen.

Marco Mätze (Linke) regte an, den Neujahrsempfang auf Januar 2018 zu verschieden und damit den Auftakt zur 800-Jahr-Feier zu geben. Dafür fand er aber keine Mehrheit im Rat. Denn dann müsste die Stadt im Jahr 2018 zwei Feiern ausrichten.

Nun sollen die Ehrungen, die für den Neujahrsempfang geplant waren, im Rahmen der Festveranstaltung zur 800-Jahr-Feier nachgeholt werden. Diese Veranstaltung soll ein besonderer Höhepunkt werden. Dazu werden neben Dippsern auch Vertreter der verschiedenen Partnerorte der Stadt eingeladen. (SZ/fh)

