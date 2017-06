Dipps leistet sich einen eigenen Blitzer Der Haushalt für dieses Jahr ist beschlossen. Wie groß die Finanznot der Stadt ist.

© Symbolfoto: dpa

Der Stadtrat hat am Mittwochabend den Haushaltsplan der Stadt für dieses Jahr beschlossen. Das ging aber sehr schnell und ohne Diskussion über die Bühne. Nur die SPD-Fraktion hatte zwei Änderungen beantragt. Sie forderte mehr Geld für die Sanierungen der kommunalen Wohnungen in Schmiedeberg und mehr Auszahlungen für Investitionen. Beides wurde mit klaren Mehrheiten abgelehnt.

Der Abteilungsleiter Finanzen kam dabei überhaupt nicht zu Wort. Er nutzte bei einem anderen Tagesordnungspunkt aber die Gelegenheit und machte die Stadträte darauf aufmerksam, dass Dippoldiswalde mit diesem Plan weder Zins noch Tilgung erwirtschaftet. Die Stadt kann finanziell nur überleben, weil sie in den vergangenen Jahren ihren Haushalt spät aufgestellt hat. Daher konnte sie Geld nicht mehr ausgeben und hat liquide Mittel übrig behalten.

Für Bauvorhaben und Investitionen hat Dippoldiswalde kaum etwas übrig. Zwar steht eine enorme Summe von 7,5 Millionen für Investitionen bereit. Allerdings entfällt der weitaus größte Teil davon auf die Arbeiten zur Beseitigung von Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013. Diese Kosten werden von Land und Bund getragen. Dippoldiswalde muss davon nur einen kleinen Teil bezahlen.

Vom Rest sind 568 000 Euro für andere Bauvorhaben vorgesehen, weitere 35 000 Euro für Grundstückskäufe und 249 000 Euro für die Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten.

Dabei hat die Stadtverwaltung 53 000 Euro für ein neues Messgerät eingeplant, um Temposünder zu kontrollieren, wie aus dem Vorbericht zum Haushaltsplan hervorgeht. Bisher mietet die Stadt zwölfmal im Jahr für zwei Tage ein Messgerät an. Künftig hätte sie das ganze Jahr ihre eigene Technik zur Verfügung. Hier hat die Stadtverwaltung zwei Ziele im Auge, wie sie offen zugibt: die Kraftfahrer zu ordentlichem Fahren anzuhalten und Einnahmen zu beschaffen. Immerhin steht dabei die Verkehrsprävention noch an erster Stelle.

Ansonsten sind die größten Investitionen 2016 der Neubau einer Zisterne in Naundorf für 80 000 Euro, der Bau der Außenanlagen an Turnhalle und Grundschule Seifersdorf für 90 000 Euro, die Planung des Turnhallenbaus in Schmiedeberg für 20 000 Euro, Brandschutzarbeiten im Kindergarten Schmiedeberg für 30 000 Euro und die Wasserfassung Steinborn in der Dippoldiswalder Heide für 190 000 Euro.

