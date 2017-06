Dipps in Party-Laune Das Dippser Stadtfest ist in vollem Gange. Nicht nur auf dem Marktplatz gibt es bis Sonntag noch viel zu erleben.

zurück Bild 1 von 5 weiter Auch in diesem Jahr sind wieder viele Besucher nach Dipps gekommen. Auch in diesem Jahr sind wieder viele Besucher nach Dipps gekommen.

Die Organisatoren haben alles im Griff – und das Wetter spielt auch mit.

Nora Luisa - ein neuer Stern am Schlagerhimmel aus Dresden begeisterte am Sonnabendnachmittag das Publikum.

Auch für die jüngsten Besucher hat das Stadtfest einiges zu bieten.

Der Dippser Marktplatz ist voll mit Ständen und Angeboten.

Das Stadtfest läuft. Die ehrenamtlichen Organisatoren haben alles im Griff. Am Sonnabendnachmittag hat Sängerin Nora Luisa, der neue Stern am Schlagerhimmel aus Dresden, die Besucher schon mal warm gemacht. Und es geht weiter bis in die Nacht: 20 Uhr wird die Kultband LOT aus Dippoldiswalde erwartet und feiert Geburtstag - mit Euch. Und: Dipps ist ein super Gastgeber: Eintritt frei. Viel Spaß! (szo)

