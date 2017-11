Dipps entrümpelt seine Parkvorschriften Besucher der Stadt werden nicht stärker belastet. Aber in Zukunft kann da noch etwas kommen.

Über die Parkregeln in der Stadt hat sich der Dippoldiswalder Stadtrat schon oft die Köpfe heißgeredet. Auch auf der jüngsten Sitzung stand das Thema wieder zur Debatte. Die Entscheidung, die hier zu treffen war, hat vor allem eine Vereinheitlichung und eine Entrümpelung der Vorschriften gebracht. Aber der Beigeordnete Peter Antoniewski deutete an, dass das Thema in Dippoldiswalde wieder hochbrisant werden kann.

Die Vorgeschichte: Parkdeckabriss und ein Boykott der Autofahrer

2010 hatte der Stadtrat festgelegt, dass auf dem Parkplatz an der Niedertorstraße oberhalb der Maler GmbH ein Parkautomat aufgestellt und für einen Tagesschein zwei Euro kassiert werden. Die Autofahrer, viele von ihnen Pendler, reagierten darauf mit einem Boykott. Der Parkplatz blieb fortan fast leer, solange bis der damalige Oberbürgermeister Ralf Kerndt (Freie Wähler) nach zwei Jahren die Nase voll hatte. Er entschied einfach, dass auf dem Parkplatz die Autos wieder kostenlos stehen dürfen. Der Beschluss des Stadtrats blieb aber in Kraft, nur der Parkautomat wurde abgedeckt und ist inzwischen völlig zerstört. Rechtlich ist das nicht sauber gelaufen.

Im selben Jahr musste Kerndt auch das Parkdeck schließen, weil die Sicherheit nicht mehr gegeben war. Dort waren auch zwei Parkautomaten gewesen, und ein Tag Parkzeit hatte zwei Euro gekostet. In den städtischen Vorschriften gibt es aber beide Plätze noch als kostenpflichtige Parkmöglichkeit. Jetzt hat die Verwaltung für den Stadtrat eine neue Verordnung ausgearbeitet, die mit den alten Regelungen aufräumt, welche schon lange nicht mehr den tatsächlichen Gegebenheiten in der Stadt entsprechen.

Der jetzige Stand: Drei Plätze mit Parkautomaten

Der Dippoldiswalder Rat hat auf seiner jüngsten Sitzung eine neue Parkverordnung beschlossen, die nur noch zwei öffentliche Parkplätze in der Stadt vorsieht, für deren Nutzung die Autofahrer bezahlen müssen: den Parkplatz am Kulturzentrum Parksäle und den an der Weißeritzstraße vor der ehemaligen Ingenieurschule. Die Preise bleiben gleich. Eine Stunde kostet 50 Cent, zwei Stunden einen Euro und eine Tageskarte zwei Euro. Diese Preise gelten künftig von 8 bis 20 Uhr. Das wurde so neu und einheitlich festgesetzt.

Wegen der Veranstaltungen in den Parksälen bleibt die Gebührenpflicht am Abend so lange in Kraft, erklärte Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler). So bleibt der Platz frei für Veranstaltungsbesucher. Damit die vor der Tür ihre Autos abstellen können, müssen sie aber in die Tasche greifen. Das bringt der Stadt wiederum Einnahmen. Gegen diesen Effekt hat Peter in seiner Finanznot auch nichts einzuwenden.

Ein weiterer Parkplatz in Dippoldiswalde ist kostenpflichtig, der Obertorplatz. Hier kassiert allerdings nicht die Stadt die Gebühren, sondern sie hat den Platz seit 1992 an die Familie Triller verpachtet, die auch den Obertorgrill auf dem Platz betreibt. Im März dieses Jahres hat der Rat den Vertrag erneuert und zugleich beschlossen, dass er von Michael Triller auf dessen Sohn Thomas Triller übergeht. Der zahlt monatlich 350 Euro Pacht und ist für die Bewirtschaftung des Platzes verantwortlich. Er kümmert sich um Ordnung und Winterdienst, erhält aber auch die Parkeinnahmen.

In der Innenstadt, vor allem auf dem Markt und in den umliegenden Gassen, ist das Parken zwar kostenfrei, aber zeitlich begrenzt. Doch ob das so bleibt? Peter Antoniewski, der Beigeordnete, deutete gegenüber dem Stadtrat an, dass die Ideen der Verwaltung in eine andere Richtung gehen.

Die Aussicht: Im Stadtkern soll Parken wieder etwas kosten

Antoniewski legte den Stadträten dar, dass Dippoldiswalde eine ungewöhnliche Regelung hat. In den meisten Städten ist das Parken dort am teuersten, wo die größte Nachfrage herrscht, im Zentrum. In Dippoldiswalde ist hier das Parken kostenlos. Das zu ändern, hält der Beigeordnete für sinnvoll. Seine Vorstellung geht dahin, die Parkgebühren umso höher zu machen, je zentraler ein Parkplatz ist. Damit könnte die Stadt auch steuern, dass nicht so viele Autos die Innenstadt ansteuern und diese vom Verkehr entlastet wird.

Damit beginnt er aber eine schwierige Diskussion. Schon seine Andeutung genügte, damit Stadträte ihn in die Schranken wiesen. Jens Mücklich (CDU) warnte davor, mit solchen Gebühren Besucher und Kunden aus der Stadt zu vertreiben. Außerdem forderte er, dass auch die Anwohner in der Innenstadt die Möglichkeit haben müssen, nach 18 Uhr irgendwo ihr Auto für die Nacht abzustellen.

