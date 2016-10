Dippoldiswalde spart am Neujahrsempfang Dieses Jahr ist er ausgefallen. Nächstes Jahr soll er wieder gestrichen werden. Nun hofft Dipps auf die 800-Jahr-Feier.

Oberbürgermeister Jens Peter will ein paar Tausend Euro sparen. © Kamprath

Auf ihrer Internetseite suchte die Stadt Dippoldiswalde am Mittwoch noch Vorschläge für Auszeichnungen, die beim Neujahrsempfang 2017 übergeben werden sollten. Aber das ist überholt. Währenddessen hat Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) dem Stadtrat schon einen ganz anderen Vorschlag gemacht, über den dieser auf seiner nächsten Sitzung entscheiden muss: Der Neujahrsempfang 2017 soll ausfallen. Im Entwurf für den Stadtratsbeschluss heißt es: „Unter Berücksichtigung der derzeitigen finanziellen Lage der Stadt wird vorgeschlagen, den Empfang in den Festakt aus Anlass des 800-jährigen Stadtjubiläums von Dippoldiswalde am 1. Juni 2018 einzubinden.“ Das heißt, der Empfang 2017 fällt aus, sofern der Stadtrat zustimmt. Eine Festveranstaltung zur 800-Jahr-Feier hätte es ohnehin gegeben.

Damit spart die Stadt rund 6 000 Euro, aber nicht ganz. 5 000 Euro sollte der Empfang kosten. Wenn es keinen gibt, fallen diese Kosten komplett weg. Die Ehrungen, die geplant sind, fallen aber nicht ganz aus, sondern sie sollen im Rahmen der 800-Jahr-Feier stattfinden. Die Vorschläge für Auszeichnungen, die bisher schon im Rathaus angekommen sind, sollen aufbewahrt und bei der Vorbereitung zum Festakt 2018 mit einbezogen werden. Die 1 000 Euro Ausgaben, die dafür eingeplant sind, werden also nur um ein Jahr verschoben. Das Geld ist für Präsente bestimmt, die geschnitzten Dippolde und die Zinnteller, mit denen die Dippser verdiente Bürger ehren.

Erst im Frühjahr hatte der Stadtrat eine neue Ehrenordnung verabschiedet, in der festgelegt wurde, dass Dippoldiswalde nur noch alle zwei Jahre einen Empfang zum neuen Jahr veranstaltet. Diese Regelung ist jetzt schon wieder hinfällig. Die vergangenen Jahre bis 2015 hat Dippoldiswalde jährlich zum Empfang geladen.

Stadtratssitzung am 26. Oktober, 18 Uhr, im Ratssaal Dippoldiswalde.

