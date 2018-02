Dippoldiswalde lockert Bauplan Die Firma Raumcreativ im Gewerbegebiet will sich erweitern. Dafür braucht sie eine Ausnahmeregelung.

Das Gewerbegebiet Dippoldiswalde ist gur ausgelastet, hier ein Archivfoto. © Egbert Kamprath

Dippoldiswalde. Im Gewerbegebiet Dippoldiswalde wird der Platz eng. Deswegen muss die Stadt immer wieder die Vorgaben ihres Bebauungsplanes lockern. Auf seiner jüngsten Sitzung hatte der Technische Ausschuss deswegen über eine Bauvoranfrage der Firma „Raumcreativ C + B GmbH“ zu entscheiden. Das Unternehmen fertigt mit derzeit vier Mitarbeitern individuelle Möbel, beispielsweise begehbare Kleiderschränke oder Raumteilerlösungen jeweils angepasst an die Gegebenheiten beim Kunden, wie Filialleiter Bernd Köhler berichtet. Er könnte sich für das Unternehmen vorstellen, weiter zu wachsen. Der Gedanke geht dahin, einen Ausstellungsraum zu schaffen, der sich vom Betriebsgelände zur Straße hin erstreckt. Bisher sieht der Bebauungsplan aber einen Abstand von mindestens fünf Metern zur Grundstücksgrenze vor. Der würde mit dem geplanten Ausstellungsbau unterschritten. Jedoch sieht weder die Stadtverwaltung noch der Technische Ausschuss in diesem Vorhaben ein Problem. So stimmten dessen Mitglieder der Abweichung von den Vorgaben des Bebauungsplans einstimmig zu. Ähnliche Abweichungen hat die Stadt vorher schon für zwei andere Unternehmen abgesegnet.

