Dinner 4 one und in echt für alle In der Kulturbrauerei Görlitz gibt es heute Abend den kultigen Klassiker live auf der Bühne und dazu Gaumenschmaus. Wo man das alte Jahr noch beenden könnte, findet man im sz-veranstaltungskalender.com.

Wohl schon jeder hat den Evergreen „Dinner for One“ am Silvesterabend in schwarz-weiß über den Bildschirm flimmern sehen. Damit Sie den Klassiker auch live und in Farbe erleben können, haben Joachim Kaps und Jörg Kleinau das Kabinettstück in all seinen komödiantischen Details in Szene gesetzt. Seit über zehn Jahren begeistern die beiden Vollblutschauspieler ihr Publikum in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Lichtenstein – nicht nur auf Theaterbühnen, sondern auch im Tagungs- und Bankettbereich, egal ob auf der Kuppel des Berliner Fernsehturms, oder in den Tiefen eines sächsischen Bergwerks. Die Kulturbrauerei lädt zu dem wohl ungewöhnlichsten Geburtstagsdinner ein, das es je gab – und garantiert, dass Sie mindestens genau so viel Spaß haben werden, wie Miss Sophie und Butler James – und schmecken wird es beim Drei-Gänge-Menü auch. Die Veranstaltung beginnt 19 Uhr, der Eintritt inkl. Drei-Gänge-Menü und Begrüßungssekt kostet 59 Euro.

