Digitalisierung fordert Tribut Notwendigkeit oder Übel: Die traditionsreiche SG Neudorf soll in HSG Neudorf/Döbeln umbenannt werden.

Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wurde am Freitag über die Umbenennung von der Sportgemeinschaft Neudorf in die Handballsportgemeinschaft Neudorf/Döbeln entschieden. SG-Präsident Steffen Händler weiß, warum diese notwendig ist. © Dirk Westphal

Am Freitag haben sich die Mitglieder der SG Neudorf zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in der Mensa der Stadtsporthalle getroffen. Hauptgrund dafür war die geplante Namensänderung in HSG Neudorf/Döbeln. Der Döbelner Anzeiger sprach über die Gründe dafür mit dem Vorsitzenden Steffen Händler, dessen Vater Peter und Großvater Siegfried bereits die Geschicke des Vereins leiteten.

Steffen Händler, seit fast zwei Jahrzehnten spielen die Handballer der SG Neudorf bereits unter dem Namen HSG Neudorf/Döbeln. Warum wird gerade jetzt der Schritt gegangen werden, den Verein ganz umzubenennen?

Der Schritt kommt zustande, weil der Handball digitalisiert wird. Protokolle am Computer sind ab der zweiten Halbserie Pflicht. Auch die ganze Datenpflege beim Handballverband Sachsen läuft digital. Da wir als Verein Spielerinnen und Spieler bei der SG Neudorf und beim HSV 90 Döbeln haben, ist es ein riesiger logistischer Aufwand, die Daten zu pflegen und den Überblick zu behalten. Zur Vereinfachung wollen wir diesen Schritt gehen.

Herrscht Einigkeit über die Notwendigkeit der Umbenennung oder gibt es auch kritische Stimmen?

Klar schwören die alten Mitglieder auf Tradition, denn es ist ja ein gewachsener Verein. Denen musste man natürlich die Notwendigkeit erklären.

Warum wurde nicht der Weg gewählt, als SG Neudorf zu spielen?

Aus dem einfachen Grund, weil wir nach Döbeln eingemeindet worden sind, von der Stadt Döbeln immer unterstützt wurden und werden und wir als Sportler der Kommune als Werbeträger einfach etwas zurückgeben wollen.

Die Handballspielgemeinschaft besteht bislang ja aus der SG Neudorf und dem HSV 90 Döbeln. Was wird aus diesem?

Da sind derzeit nur noch sechs Mädels angemeldet. Diese werden sich wohl unserem Verein anschließen.

Nach Jahren der sportlichen Stagnation scheint der vor etwa zwei Jahren eingeschlagene Weg erste Früchte zu tragen. Die erste Männermannschaft ist Tabellenführer der Sachsenliga, die erste Frauenmannschaft Tabellenzweiter. Aus Ihrer Sicht eine Momentaufnahme oder der Beginn einer neuen Erfolgsära?

Wir sollten, denke ich mal, die Kirche etwas im Dorf lassen. Es sind erst vier Spiele herum und jetzt kommen einige Brocken. Wir sind auf einem guten Weg, haben viele junge Leute mit eingebunden. Und auch die Kader der zweiten Mannschaften zeigen, dass da noch richtig guter Nachwuchs in den Startlöchern steht, der in den nächsten Jahren nachrücken soll und kann.

Auch im Nachwuchsbereich wird mit einem neuen Konzept gearbeitet. Die männliche A-Jugend spielt ebenso Sachsenliga wie die weibliche C-Jugend. Weitere Teams sind gut im Bezirksmaßstab unterwegs. Wird die Saat aufgehen, die erst einmal erfolgreich gelegt wurde?

Wir haben in den vergangenen sieben, acht Jahren etwas dafür getan, sind unter anderem Kooperationen mit drei Grundschulen eingegangen. Was richtig gut ist, dass wir ab drei Jahren mit dem Minihandball beginnen. Die Kinder sind dann einfach einen Schritt weiter. Das macht einfach etwas aus und baut aufeinander auf. Und auch die Eltern stehen von Anfang an dahinter, was man dann auch in älteren Altersklassen mithat. Ich glaube, hier sind wir ebenfalls auf einem sehr guten Weg.

Im Umfeld hat es ebenfalls Veränderungen gegeben. So ist aus dem Pfingstfest mit Kultstatus in diesem Jahr erstmals eine Saisoneröffnung mit allen Mannschaften geworden. Ist das Konzept aufgegangen?

Wir waren etwas enttäuscht, dass am Abend nicht so viele Leute da waren. Aber über den Tag hinweg war es einfach toll, waren alle Spieler, deren Eltern und Großeltern in der Halle. Das fördert natürlich den Zusammenhalt. Und gerade die anderen kleinen Veranstaltungen wie Beachhandball, Osterfeuer oder Weihnachtsfeier sind heute einfach zeitgemäßer.

Mit 34 Jahren sind Sie noch ein recht junger Mann an der Spitze des Vereins, dem ebenfalls weitestgehend junge Leute zur Seite stehen. Wohin wollen Sie die Handballsportgemeinschaft als Präsident mit Ihrem Team in den nächsten Jahren führen?

Als Vorstand haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, irgendwann unsere Mannschaften mit eigenen Leuten zu füllen. Wobei? Die Auswärtigen, die derzeit hier spielen, haben sich ja schon wieder toll integriert und einfach Spaß, in Döbeln Handball zu spielen. Und genau so muss es sein.

Gespräch: Dirk Westphal

zur Startseite