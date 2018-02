Digitalisierung des Tourismus verzögert sich Die Stadt wollte ihre neuen QR-Code-Tafeln vorstellen. Doch noch fehlen einige. Dies liegt auch am Wetter.

Die einzige Tafel, die angebracht werden konnte, steht vor einer Skulptur von Georg Kolbe. Mit den anderen muss die Stadt warten, bis es wärmer wird. © Dietmar Thomas

Waldheim. Eigentlich war ein kultureller Rundgang durch die Stadt geplant. Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) sowie der Vertreter der François-Maher-Presley-Stiftung, Ekkehart Stark, und Ingo Ließke, Ausbilder in der Justizvollzugsanstalt (JVA), wollten bei diesem Spaziergang die neuen QR-Codes in der Stadt testen. Das Scannen der QR-Codes soll dem interessierten Besucher helfen, die Stadtgeschichte zu visualisieren. 20 Tafeln mit QR-Codes, die Informationen über die Geschichte Waldheims enthalten, sollten schon über die Stadt verteilt sein.

Eigentlich. Doch stattdessen konnten nur drei QR-Codes angebracht werden. Zwei davon als Aushang in Papierform, einer in Form einer freistehenden Tafel. So stehen die drei Männer nun andächtig vor dem Schaukasten neben dem Rathaus und gestikulieren wild mit ihren Smartphones. Die anfängliche Ungeduld schlägt schnell in Freude um, als sich auf dem ersten Telefon ein mehrseitiger Text über die St.-Nicolai-Kirche aufbaut. „Wir müssen dies heute als eine Art Test sehen“, sagt Ingo Ließke. „Normalerweise wären die restlichen Schilder schon angebracht. Aber da der Boden gefroren ist, konnten wir nur eine Tafel aufstellen.“

Um diese Tafel zu würdigen, spaziert die kleine Gruppe über die Brücke, die hinter dem Rathaus über die Zschopau führt. In der Mitte einer kleinen Grünfläche wartet auch schon die Skulptur einer Frau. Direkt vor ihr eine kleine Tafel aus gedrucktem Blech, welches durch Plexiglas geschützt wird, und auf vier Füßen steht. Auf der Tafel steht: Georg Kolbe, Bildhauer und Maler, in Waldheim geboren am 15.4.1877. Wer mehr wissen will, der muss sein Smartphone direkt über die bunten Kästchen halten. Das Smartphone scannt dann die Daten und es öffnet sich eine Datei mit Bildern und Texten zu Georg Kolbe. „Wir haben bewusst darauf geachtet, dass es nicht zuviel Text ist. Damit die Leute das auch wirklich lesen“, sagt Ekkehart Stark.

Mit dieser Aktion sollen gleich mehrere Ziele verfolgt werden. Zum einen soll es eine Serviceleistung für Touristen sein. „Wenn bei einer Stadtführung ein historisches Gebäude erwähnt wird, das heute nicht mehr steht, dann kann der Besucher mit dem QR-Code sich alte Fotos anschauen und hat dann eine bessere Vorstellung von dem Gesagten“, so Stark. Denn die Codes sollen die herkömmlichen Stadtführungen ergänzen, nicht ersetzen. Der zweite Aspekt ist, dass die Macher vor allem die jüngere Generation für die Geschichte der Stadt begeistern will. „Vielen jungen Menschen geht der Sinn für die Geschichte etwas verloren“, so Steffen Ernst. „Mit diesen Codes wollen wir Interesse wecken.“

Der Initiator des Ganzen, Ingo Ließke, geht dabei noch einen Schritt weiter: „Die Schulen können so eine Art Stadtrallye mit ihren Schülern veranstalten und sie so spielerisch in die Stadtgeschichte einführen.“ Auch Steffen Ernst denkt schon an die Zukunft: „Kriebstein hat auch schon Interesse gezeigt, und ich kann mir da sehr gut eine Kooperation vorstellen.“

Doch noch ist das alles Zukunftsmusik. Bisher sind lediglich einige wenige Tafeln angebracht. Mit dem Rest muss gewartet werden, bis die Besitzer der Gebäude zugestimmt haben, beziehungsweise der Boden wieder aufgetaut ist.

Entwickelt wurde dieses Projekt von Ingo Ließke, im Rahmen der Freizeitgruppe Modelbau der Justizvollzugsanstalt und finanziert durch die François-Maher-Presley-Stiftung. „Die Kosten entstehen weniger durch die Tafeln, als vielmehr dadurch, dass es sich um sogenannte dynamische QR-Codes handelt“, so Ingo Ließke. „Das bedeutet, dass die hinterlegten Texte und Bilder ständig aktualisiert werden können.“ Zu Gute kam dem Projekt, dass einer der Häftlinge eine abgeschlossene Ausbildung als Mediengestalter hat. „Die Häftlinge haben alle in ihrer Freizeit mitgemacht“, sagt er.

zur Startseite