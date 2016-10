Digitaler Wanderführer Wanderungen, Ski- und Radtouren hat der Tourismusverband Erzgebirge ins Smartphone gesteckt. Und unterwegs kann auch gleich gemeckert werden.

Tourismus-Chefin Veronika Hiebl freut sich: Mit der Wanderkarte im Rucksack oder dem Computer unterm Arm muss niemand auf Tour gehen. Eine App versorgt die Ausflügler jetzt unterwegs mit allen wichtigen Informationen per Handy. © Egbert Kamprath

Wer schon immer mal einen Achttausender besteigen wollte, hat die Qual der Wahl – im Osterzgebirge. 14 Gipfel können selbst kleine Leute erklettern, für kleines Geld. Denn pfiffige Bergfreunde haben aus Liebe zu der reizvollen Landschaft zwischen Scharspitze, Stephanshöhe und Hemmschuh einfach mal die Berge nicht in Metern, sondern in Dezimetern gemessen und damit vor Jahren einen Werbe-Coup für die Region gelandet.

Über 74,6 Kilometer geht es von Achttausender zu Achttausender. Geübte bewältigen die Strecke an einem Wochenende. Doch wer es langsamer angehen will, kann sich auch eine einzelne Tour aussuchen. Nur wo fängt sie an? Wie lang ist sie? Wie anspruchsvoll? Und gibt’s unterwegs noch was zu sehen außer schöne Aussichten? All diese Informationen hat der Tourismusverband Erzgebirge mit der Outdoor-active GmbH & Co. KG im Internet in interaktiven Karten hinterlegt und das Ganze nun auch noch in eine App fürs Handy gesteckt – nicht nur für die 14 Achttausender im Osterzgebirge.

Je nachdem, worauf Urlauber und Ausflügler Lust haben, können sie wählen, ob sie zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sein wollen. „Im Winter stellen wir dann auf Skifahren um“, kündigt Veronika Hiebl an, die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Erzgebirge. 345 Touren sind schon verfügbar, darunter auch neun Wandertouren in Altenberg und zwei rund um Glashütte. Die Strecken sind nicht nur in Karten eingezeichnet, sondern verraten auch viele Details, angefangen vom Höhenprofil über die Wegebeschaffenheit bis hin zu Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke. „Wir haben über 1 000 interessante Punkte aufgenommen“, so Frau Hiebl.

Angebot ist kostenlos

Die Erzappaktiv ist kostenlos und sowohl für Smartphones mit dem Betriebssystem Android verfügbar als auch für i-Phones auf der Basis von iOS. „Sie funktioniert auch offline“, erläutert die Tourismus-Chefin. Wer die Tour gespeichert hat, kann sich unterwegs navigieren lassen. „Das ist bei den vielen Funklöchern, die wir noch haben, schon wichtig.“ So kann niemand verloren gehen und jeder die Route bei Wind und Wetter finden, auch wenn die Netzabdeckung mal schwach ist.

Die App ist im April an den Start gegangen und läuft sehr erfolgreich. Seither wurde sie schon über 2 000-mal heruntergeladen. „Und wir haben bisher immer Bestnoten bekommen.“ So schreibt Nutzer Benjamin Georgi: „Genau so etwas hab ich gesucht. Und dann auch noch für die eigene Heimat. Damit werden wir die nächsten Wochenenden keine Langeweile haben.“ Mehr als 400 000 Zugriffe auf die Inhalte aus der Erlebnisheimat Erzgebirge gab es über die App schon, übers Internet-Portal sind es schon über 4,7 Millionen. „Das wird toll angenommen“, freut sich Veronika Hiebl. „Das ist Qualität für den Gast“, der alle wichtigen Informationen über seinen Ausflug quasi in der Hosentasche hat.

Und nicht nur das: Wenn Gäste unterwegs etwas zu meckern haben, können sie das gleich loswerden – digital. „Wir haben einen Mängel-Tool“, erläutert die Tourismus-Chefin. Also, wer auf Tour ist und feststellt, hier fehlt eine Bank oder ein Wegweiser, der kann direkt dem Tourismusverband eine Nachricht schicken. Diese wird an die Verantwortlichen, zum Beispiel die Städte und Gemeinden, weitergeleitet, damit sie den Mangel abstellen können.

„Das Wegenetz ist sehr groß und aufwendig, das kann man nicht regelmäßig überprüfen“, sagt Frau Hiebl. Deshalb hilft jeder Hinweis – auf schnellem Weg. Bisher seien aber nur zwei Hinweise eingegangen, was für die Touren spricht.

