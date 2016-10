Digital über den Denkmalpfad Mehrere binationale Projekte sind jetzt bewilligt worden. Dabei geht es unter anderem um Smartphones, Schüler und einen Behindertenwegweiser.

Nadine Gröllmisch ist seit drei Monaten Mitarbeiterin in der Tourist-Information in Zittau. Sie freut sich auf die digitale Wende mit der neuen App für den Zittauer Kultur- und Denkmalpfad. Bild: Erik-Holm Langhof

Bald können Zittaus Touristen noch digitaler die Stadt erleben. Mit einer App für das Smartphone wird die Erkundungstour des Kultur- und Denkmalpfades der Stadt noch informativer. So zumindest wünscht es sich Elke Otto, Leiterin der Zittauer Tourist-Information: „Natürlich wird es unsere klassischen Angebote nicht ablösen, allerdings entsteht hier eine neue Informationsquelle für Touristen.“

Die App ist eines von über 60 Projekten, die in den nächsten Jahren aus dem sächsisch-tschechischen Kleinprojekte-Fördertopf mit maximal 15 000 Euro gefördert werden. Mit dem Geld sollen grenzüberschreitende Arbeiten unterstützt werden. Neben gegenseitigen Besuchen, Konferenzen und Seminaren werden kulturelle und sportliche Veranstaltungen unterstützt. Für Zittau sind inzwischen mehr als 20 solcher Projekte bewilligt worden. Dazu zählt auch ein Austausch von Schülergruppen, die neue Kontakte knüpfen und die Zusammenarbeit über Landes- und Sprachgrenzen hinweg lernen sollen. Von der Stadtverwaltung wird ihnen bei organisatorischen Fragen geholfen.

Preis für beste Fotos

Bereits im November ist ein erstes Zusammenkommen von jeweils 20 Schülern auf deutscher und tschechischer Seite geplant. Dabei sollen Grundsätze des Fotografierens erlernt werden und ein Erfahrungsaustausch stattfinden. Mit den entstandenen Fotografien wird es in einem Wettbewerb letztendlich um einen Preis gehen, der im März 2017 vergeben werden soll.

Der Denkmalpfad als Rundgang zu touristischen Zielen in der historischen Zittauer Innenstadt existiert dagegen bereits seit 1914. Er wird mit der neuen App für das 21. Jahrhundert fit gemacht. Start soll im Frühjahr 2017 sein. „Passend zur neuen Saison wollen wir diese neue Möglichkeit bereitstellen“, erzählt Elke Otto. Auf Deutsch und Tschechisch werden die 54 Stationen des Pfades präsentiert. Allerdings wird die jeweilige Beschreibung eines Ortes nicht zu lang ausfallen, wie Frau Otto berichtet: „Das Internet ist eine Präsenz, in der Inhalte kurz und knapp dargestellt werden und dies wollen auch wir beibehalten.“ Auf der neuen Homepage der Stadt Zittau, die laut Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) Ende November veröffentlicht werden soll, können die Inhalte der Kulturpfad-App ebenfalls veröffentlicht werden, wie die Leiterin der Zittauer Tourist-Information erklärt. Außerdem sollen die Inhalte der Applikation auch in eine Broschüre zum Denkmalpfad in Deutsch und Tschechisch einfließen. „Das gewährleistet den gleichberechtigten Zugang aller Bevölkerungsgruppen zu den Ergebnissen, auch wenn sie nicht Nutzer von Smartphones sind“, erklärt Frau Otto.

Suche nach Barrieren

Ein weiteres binationales Projekt ist der „Behindertenwegweiser“, das sich besonders mit barrierefreien Touristenzielen zwischen der Stadt Zittau und ihrem tschechischen Nachbarort Hrádek nad Nisou (Grottau) befasst. In der Broschüre wird es nicht nur Hinweise zu nationalen und europäischen Kontaktadressen geben, sondern sollen die Leser zudem ermutigt werden, auf Barrieren im Internet hinzuweisen. Bei der Vorbereitung dieser kostenfreien Broschüre arbeitet die Verwaltung unter anderem mit Selbsthilfegruppen zusammen. Erreicht werden sollen Menschen mit Behinderungen und deren Familien sowie Vereine und Verbände, die sich um benachteiligte Menschen kümmern.

