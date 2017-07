Digades gewinnt Mobilitätspreis 2017 Das Elektronikunternehmen aus Zittau ist für sein weltweit erstes vollautomatisches Notrufsystem für Motorräder geehrt worden.

Digades-Geschäftsführer Berger vor dem Firmenlogo an der Fertigungshalle. © Thomas Eichler

Mit dem eCall-System „dguard“ gehört die Digades GmbH aus Zittau zu den zehn Preisträgern des Deutschen Mobilitätspreises 2017, der vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur zum zweiten Mal vergeben wird. Bei dem System des Zittauer Elektronikunternehmens handelt es sich um das weltweit erste vollautomatische Notrufsystem für Motorradfahrer, das mittels Sensortechnologie eigenständig eine Unfallsituation erkennt und die GPS-Koordinaten des Unfallorts an die nächste Rettungsleitstelle übermittelt. Ohne weitere Verzögerung kann die Rettung des Fahrers zielgenau eingeleitet werden. Gleichzeitig hat der Fahrer die Möglichkeit, manuell einen Notruf auszulösen und für andere Verkehrsteilnehmer Hilfe herbeizurufen. Seit 2016 ist der „dguard“ im autorisierten Motorradfachhandel erhältlich und kann in jedes Motorrad nachträglich eingebaut werden. Eine 16-köpfige Expertenjury wählte die zehn Preisträger aus und würdigte sie im Bundesverkehrsministerium in Berlin. (mh)

zur Startseite