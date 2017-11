Dietrich Thiele wirft hin Der Zittauer Stadtrat tritt nach 13 Jahren als Vorsitzender im Sportbeirat vom Amt zurück. Es gab zuvor Unstimmigkeiten.

FUW-Stadtrat Dietrich Tiele ist als Chef des Sportbeirats zurückgetreten. © privat

Nach 18 Jahren Sportbeirat, davon 13 Jahre als Vorsitzender, hat Dietrich Thiele jetzt seinen Rücktritt als Vorsitzender des Gremiums bekannt gegeben. Thiele hat ein Stadtratsmandat für den Sportbeirat bis 2019. In Beirat kam es zu Unstimmigkeiten bei der Diskussion zum Sportstättenkonzept, so Thiele. „Das Vertrauen gegenüber einigen Mitgliedern ist nun weg“, erklärt er seinen Schritt. 2015 ist der FUW-Stadtrat für sein langjähriges Engagement mit dem Bürgerpreis geehrt worden. Er kämpfte für die finanzielle Unterstützung der O-See Challenge, der Faustballer und war an der Vorbereitung der Europa- und deutschen Seniorenmeisterschaften der Leichtathleten aktiv beteiligt. (mh)

