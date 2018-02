Dietmar Noack bleibt Bürgermeister Der amtierende Bürgermeister in Gablenz ist auch der neue. Am Sonntag stimmten 552 der Wahlberechtigten für ihn.

Dietmar Noack: Der Gablenzer Handwerksmeister ist am Sonntag erneut zum Bürgermeister gewählt worden. © Archivfoto: Chr. Köhler

Gablenz. Am Sonntag sind die Bürger in Gablenz und Kromlau aufgerufen gewesen, ein neues Gemeindeoberhaupt zu wählen. Einziger Kandidat war Dietmar Noack (CDU). Er ist mit 552 Stimmen wiedergewählt worden. Die Wahlbeteiligung betrug 43,1 Prozent.

Für den wiedergewählten Gemeindechef steht nun einiges an Arbeit auf dem Programm. Immerhin soll das Rakotz-Ensemble bis 2022 in neuem Glanz erstrahlen. 2,7 Millionen Euro hatte dafür die Gemeinde an Fördermitteln bekommen. Die Instandsetzung des Kromlauer Wahrzeichens war auch der Antrieb von Dietmar Noack, erneut für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren. Neben dem Großprojekt Rakotz-Ensemble steht aber auch die Umsetzung des Baus eines Tourismus-Info-Punktes am Parkplatz am Ortseingang Kromlau an. Dafür wiederum hatte im Dezember des vergangenen Jahres die Gemeinde Fördermittel von 840 000 Euro bekommen, die sie in diesem Jahr noch verbrauchen muss.

zur Startseite