Dieter Birr liest in Glashütte Die Veranstaltungsreihe Konzertzeit wird fortgeführt. 2018 aber abgespeckt, das hat einen schönen Grund.

Dieter Birr kommt nach Glashütte. Nicht nur zum Singen. © PR

Glashütte. Auch im kommenden Jahr wird die Stadt Glashütte die Veranstaltungsreihe Konzertzeit fortsetzen. Darüber informierte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung. Geplant sind zwei Veranstaltungen. Demnach wird das Dresdner Zupforchester Saitenweise in Glashütte erwartet. Die Musiker des Heinrich-Schütz-Konservatoriums unter Leitung von Henry Kowallik werden ihr Konzert am 9. Juni geben. Im Herbst wird Dieter Maschine Birr zu einem Soloabend in die Uhrenstadt kommen. Der bekannte Musiker, der über viele Jahre das Gesicht der Rockband Puhdys war, wird sein Buch vorstellen und aus seinem Leben erzählen. Die Besucher werden auch vier bis fünf Songs live erleben. Moderiert wird diese Veranstaltung von Kai Suttner.

In den Vorjahren gab es mehr Veranstaltungen in dieser Reihe. Grund für die Reduzierung sei das Stadtfest, das Glashütte Mitte Mai im kommenden Jahr feiern wird und das von der Stadt finanziert wird. Dazu konnte das Rathaus den US-amerikanischen Soul-Sänger Sydney Youngblood und „die zweitbeste Band der Welt“, SK 5 aus Zwickau, gewinnen.

Die Konzertreihe wurde 2012 gestartet. Zum Auftakt gab es ein Konzert mit den Comedian Harmonists. Bei der Organisation der Reihe wird die Stadt von der Leiterin der Agentur art bohème Musikmanagement, Antje Müller, unterstützt. (SZ/mb)

