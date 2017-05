Diesterweg-Schule wird vierzügig Mehr als 80 Kinder wurden an der Schule angemeldet. Das bedeutet vier erste Klassen in der Einrichtung.

Pirna. Die Diesterweg-Grundschule in Copitz wird in diesem Jahr vier erste Klassen mit insgesamt 84 Kindern einschulen. Damit wird es dann in jeder Klassenstufe vier Klassen geben, die Schülerzahl in der Bildungsstätte wächst insgesamt auf 370. Die Kinder werden von 28 Lehrern unterrichtet. Aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen benötigt die Schule zusätzlich Klassenräume, was nicht ganz einfach ist, da sich Schule und der Hort „Die Schlaufüchse“ derzeit noch ein Gebäude teilen. Einige Zimmer müssen daher doppelt genutzt werden. Doch Besserung ist in Sicht: In den Herbstferien 2017, so der Plan, soll der Hort in ein eigenes Haus an der Schillerstraße ziehen. (SZ/mö)

