Diesmal wird’s ein junger Krabat Künstler Uwe Hohlefeld und die Holzer fertigen eine völlig neue Figur für den Kamenzer Spielplatz.

Der Krabatspielplatz bekommt eine neue Figur. © Matthias Schumann

Uwe Hohlefeld aus Boderitz ist Holz- und Kettensägenkünstler und in der Gegend bekannt. Gemeinsam mit den Häslicher Holzern wagt er sich derzeit an ein neues Projekt in Kamenz. Der hölzerne Krabat auf dem gleichnamigen Spielplatz hat seine besten Tage gesehen. Vor Wochen wurde ihm erst ein Arm (samt Zauberstab) und wenig später der zweite abgenommen. Aus Sicherheitsgründen, denn sie waren morsch. Nun stellte sich heraus, dass der komplette Stamm ausgewechselt werden muss. „Wir haben uns in Absprache mit dem Kinderschutzbund entschlossen, eine völlig neue Figur zu fertigen, denn der damalige Künstler stand für eine kostengünstige Variante nicht mehr zur Verfügung“, so Holzer-Chef Jens Opitz. „Es sei nur so viel verraten: Es wird diesmal ein junger Krabat, der auch den Zauberstab anders hält. Wir haben dafür einige Bücher und Bilder gewälzt.“ Noch im Herbst soll er aufgestellt werden. Wie auch das eine Schwein, welches zur Rundum-Erneuerung abtransportiert wurde. (if)

zur Startseite