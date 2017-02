Diesmal wird die Umleitung komplizierter

Zeitplan: Im April beginnt der zweite Bauabschnittes an der Hauptstraße Seit dem 24.Januar sind die Aufträge für die Bauarbeiten an der Hauptstraße in Leutersdorf ausgeschrieben. Sofern das Wetter im Frühjahr mitspielt, sollen am 3.April 2017 die Arbeiten beginnen. Der zweite Bauabschnitt wird noch einmal wegen seiner besonderen Lage in drei Abschnitte unterteilt. Der erste davon reicht von der Kellerstraße bis Mitte Edeka, sodass auf einer Zufahrt dorthin der Discounter erreichbar bleibt. Ist dieser Teilabschnitt fertig, wird von Edeka bis zur Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße gebaut. „So sind Einkaufsmarkt und auch die Kirche, bei der ja auch gebaut wird, trotzdem zugänglich“, sagt Bürgermeister Bruno Scholze (CDU). Diese beiden kleinen Abschnitte der Hauptstraße müssen bis zum 23.Juni fertig sein. Danach wird die Vollsperrung der Hauptstraße bis zum 6.August aufgehoben. Am 7.August beginnen dann die Straßenbauarbeiten von der Kellerstraße bis zum Renault-Autohaus. Am 24.November soll der gesamte zweite Bauabschnitt fertig sein.

Pause: Die Bauarbeiten ruhen im Sommer für einige Wochen Vom 24. Juni bis zum 6.August wird die Hauptstraße in Leutersdorf als Umleitungsstrecke gebraucht. Denn das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) baut in dieser Zeit die Bundesstraße96 in Oderwitz. Und die muss dabei voll gesperrt werden, berichtet der Bürgermeister.

Projekt: Straße und Fußweg werden gebaut und Kanäle verlegt Neben dem grundhaften Ausbau der Straße werden die Straßenentwässerung und der Fußweg neu angelegt. Die Regenwasserkanäle werden an die Nebenstraßen Uferweg und Am Wehr angeschlossen. Auf einigen Teilstücken verlegen Enso und Sowag neue Strom- und Trinkwasserleitungen. Die Nebenstraße Am Wehr wird zudem parallel mit gebaut.

Busverkehr: Die Pläne für die Umleitungen sind noch in Arbeit Die Gemeinde hat Vorschläge für mögliche Umleitungsvarianten schon vorgebracht. Noch ist aber nichts entschieden. Letztendlich entscheidet darüber das Landratsamt. In den ersten beiden Teilabschnitten wäre es beispielsweise von der Kellerstraße über die Geschwister-Scholl-Straße und die Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße möglich. Im letzten Abschnitt könnte es sich der Bürgermeister über Zur Heinrichshöhe, Friedensstraße und den Siedlungsweg vorstellen. Für die beiden letztgenannten Straßen gibt es höchstwahrscheinlich eine Einbahnstraßenregelung. In welche Richtung, ist ebenfalls noch offen. „Das hängt auch davon ab, wie die Busse am besten durchkommen“, sagt Bruno Scholze. Hierfür ist eine Probefahrt geplant. Die Bushaltestellen am Gemeindeamt und an der evangelischen Kirche werden zudem um ein paar Meter verlegt werden müssen. Aber das prüft die Kraftverkehrsgesellschaft (KVG).

Finanzierung: Die Gemeinde trägt den Hauptanteil der Kosten Die Gesamtkosten für den zweiten Bauabschnitt betragen rund 1,1Millionen Euro. Darin enthalten sind Planung, Leitungs- und Kanalbau. Etwa zwei Drittel der Kosten muss die Gemeinde finanzieren. Abzüglich der Fördermittel beträgt der Anteil von Leutersdorf immerhin noch rund 300000 Euro. Für alle vier Bauabschnitte werden 3,5 bis vier Millionen Euro investiert.