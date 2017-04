Diesmal will Einheit Kamenz aufsteigen Die Lessingstädter haben Pläne – und auch eine Chance.

Fußball. Durchaus möglich, dass auch der Tabellenzweite der Fußball-Landesliga aufsteigt. Aktuell rangieren dort die Kamenzer (sieben Zähler hinter Eilenburg), obwohl sie am Sonnabend zu Hause im Derby gegen Eintracht Niesky nicht über ein ziemlich mageres 1:1 (0:0) hinauskamen. Eric Prentki brachte die Lessingstädter per Strafstoß in Führung (77.), Bogumil Jablonski glich kurz vor dem Abpfiff aus (86.). In Niesky hatte Einheit mit 3:0 die Oberhand behalten, im Landespokal daheim sogar mit 7:1. Die wichtigste Nachricht hielt Geschäftsstellenleiter Frank Terks allerdings vor dem Anpfiff parat: „Wir haben die Teilnahme-Erklärung für die Oberliga beim Verband fristgerecht abgegeben.“ In den letzten Jahren hatten die Kamenzer zweimal ihren Aufstiegsverzicht erklärt. (js)

Kamenz: Wochnik - Charuza, Vrabec, Ranninger, Gnieser (56. Kotyza), Novotny, Grellmann (68. Rehor), Häfner, Schidun und Heine (81. Neumann).

