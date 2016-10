Diesmal waren nur fünf Fahrer zu schnell

Wie angekündigt, hat die Polizei ihre Blitzaktion „Blitz für Kids“ in Grumbach in dieser Woche wiederholt – diesmal allerdings ohne Hilfe der Schüler. Aus technischen Gründen konnte aber nicht, wie in der Woche zuvor, direkt vor der Evangelischen Grundschule auf der Tharandter Straße geblitzt werden. Deshalb wichen die Beamte auf die Wilsdruffer Straße aus. Dort erfassten die Polizisten am Dienstag zwischen 7 und 9 Uhr insgesamt 316 Fahrzeuge. Nur fünf von ihnen überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde. Der schnellste Fahrer raste mit 70 km/h durch die Ortschaft. (SZ/wer)

zur Startseite