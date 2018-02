Diesmal sind Ausbildungsbetriebe direkt mit dabei

BSZ-Schulleiter Wolfgang Gössel hat noch keine Zeit, an Abschied zu denken. Die Vorbereitungen für den Tag der offenen Tür laufen! Foto: Silke Richter

Am Sonnabend öffnet das Berufliche Schulzentrum „Konrad Zuse“ an Hoyerswerdas Käthe-Kollwitz-Straße 5 im WK X seine Türen für interessierte Schüler und Eltern; das Haus II an der Liselotte-Hermann-Straße 78 a tut es bereits am heutigen Freitag. Für Schulleiter Wolfgang Gössel, der fast drei Jahrzehnte lang die Geschicke des Hauses geleitet hat, ist es der letzte Präsentationstag dieser Art, der am Sonnabend ein neues Konzept erlebt. Wir sprachen mit dem Schul-Chef:

Herr Gössel – wie wurde in der Vergangenheit der Tag der offenen Tür am Beruflichen Schulzentrum „Konrad Zuse“ in Hoyerswerda gestaltet?

Der Tag der offenen Tür diente bisher dazu, den Jugendlichen unserer Region das breite Bildungsangebot unseres BSZ vorzustellen. Dabei hat sich jeder Kollege Gedanken darüber gemacht, wie unsere Schule an diesem Tag informativ und interessant für unsere Besucher sein kann. Wichtig dabei war uns immer, dass die Besucher unser BSZ nicht nur betrachten, sondern dass sie aktiv einbezogen werden und sehr viele Informationen über ihren gewünschten Bildungsgang mit nach Hause nehmen.

Warum soll es angesichts dessen in diesem Jahr anders verlaufen?

Wir haben bei den letzten Tagen der offenen Tür verstärkt festgestellt, dass viele Besucher sich nicht nur über einen Vollzeitbildungsgang informieren wollten, sondern dass es auch verstärkt Anfragen zu einer dualen Ausbildung, also zu einem Lehrvertrag, gab. Dem wollten wir Rechnung tragen, und darum gestalten wir diesen Tag der offenen Tür am jetzigen Sonnabend unter dem Motto „Am besten gemeinsam“, indem wir unsere langjährigen Ausbildungspartner zur Teilnahme gewonnen haben. Es sind Unternehmen, die bereits Auszubildende in den Berufen Kaufmann im Einzelhandel / Verkäufer, Fachlageristen, Fachlogistiker, Industriekaufmann und Altenpfleger bei uns beschulen.

Welche Betriebe stellen sich vor?

Die Anzahl langjähriger Ausbildungsbetriebe in der dualen Ausbildung und Praktikumsbetriebe in der Vollzeitausbildung ist recht groß. Sie sind an diesem Tag an unserem Berufsschulzentrum, um ihr Unternehmen vorzustellen und idealerweise ihren zukünftigen Lehrling zu finden. Zu den Partnern dieses Sonnabends gehören die Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG Kamenz, die Packwell GmbH & Co. KG Schwepnitz, die Willms GmbH & Co. KG Weißwasser, die Pewo-Energietechnik GmbH Elsterheide, Nerlich & Lesser aus Seidewinkel, der Globus-Baumarkt Hoyerswerda, die hilzinger GmbH (Fenster + Türen) Boxberg, die PSW-Dienstleistungen GmbH Hoyerswerda, die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Hoyerswerda, die VergissMeinNicht Pflegedienst Lausitz GmbH Hoyerswerda, das Altenpflegeheim „Goldener Stern“ Hoyerswerda, die Polizeidirektion Görlitz, die Bundeswehr und die Agentur für Arbeit.

Wie werden die Ausbildungsbetriebe den Tag konkret gestalten?

Nach der Eröffnung um 9 Uhr können Besucher erfahren, was beispielsweise in den Unternehmen hergestellt wird. Wie die Ausbildung abläuft. Welche Anforderungen gestellt werden. Das alles im direkten Kontakt mit „aktuellen“ Lehrlingen, sozusagen auf Augenhöhe, unter Jugendlichen. Es wird nicht nur geredet: Jeder Logistik-Interessierte etwa kann ausprobieren, wie sicher verpackt und unfallfrei transportiert wird. Zukünftige Pflegekräfte können mit dem Alterssimulationsanzug testen, wie man sich körperlich fühlt, wenn man alt ist. Und der Industriekaufmann in spe, natürlich auch Mädchen, also die künftige Industriekauffrau, erfährt, wie man eine Brauerei erfolgreich präsentiert. Und sicher kann man die Frage klären, wie Verkäufer/Einzelhandelskaufleute zwischen Dübeln und Duschköpfen, Bodenfliesen und Farben den Überblick behalten.

Zurück zum BSZ: Welche Ausbildungsrichtungen gibt es hier derzeit?

Wir haben alle Schularten, die in Sachsen möglich sind, im Angebot. Natürlich nicht in jeder Fachrichtung, sondern im sozial-pflegerischen und kaufmännischen Bereich. Es sind die Berufsfachschule Sozialwesen, Altenpfleger und Krankenpflegehelfer, die Fachoberschule in der Spezialisierung Wirtschaft, Verwaltung und Gesundheit/Soziales, das Berufliche Gymnasium in der Spezialisierung Wirtschaftswissenschaften und Gesundheit/Soziales sowie die Fachschule Erzieher.

Zusätzlich bietet das Haus II unseres Berufsschulzentrums berufsvorbereitende Bildungsgänge in der gewerblichen Richtung (Holz, Farbe, Metall) und in den Richtungen Wirtschaft/Verwaltung, Ernährung, Gästebetreuung, hauswirtschaftliche Dienstleistungen und Gesundheit an.

Welche dieser doch sehr vielfältigen Ausbildungsrichtungen sind am beliebtesten bei den Schülern?

Dazu kann man keine klare, was meint: abschließende Aussage treffen. Es werden, und das ist ja auch gut so, alle Bildungsgänge stark nachgefragt. Im letzten Jahr hatten wir über 400 Bewerbungen.

Wie steht es um die Zukunftsperspektive Ihrer Absolventen, oder anders gefragt: Sind es viele Schüler, die nach Absolvierung der Ausbildung in Ihrem Berufsschulzentrum anschließend einen Arbeits- oder Studienplatz finden?

Bei der Übergabe der Abschlusszeugnisse in unserer Aula frage ich immer unsere Absolventen, wie es weitergeht. Dabei freut es mich immer wieder, dass ein Großteil davon bereits einen Arbeitsplatz, eine weiterführende Ausbildung beziehungsweise konkrete Vorstellungen über einen Studienplatz hat. Was ich im letzten Abgangsjahr positiv zur Kenntnis genommen habe, ist, dass viele unserer Abgänger in unserer Region bleiben.

Wie viele Schüler, Lehrer, Referendare und Dozenten gibt es derzeit am BSZ?

Zurzeit sind es 77 Lehrer in einer Altersspanne von 30 bis 64 Jahren, drei Referendare und 895 Schüler. Wir haben eine gesunde Mischung der verschiedenen Altersgruppen, da wir in den letzten Jahren fast jedes Jahr zwei bis drei neue Kolleginnen und Kollegen einstellen konnten.

Kommen wir noch zum Privaten: Für Sie als Schulleiter wird es der letzte Tag der offenen Tür sein. Werden Sie dabei von gemischten Gefühlen begleitet?

Im Moment schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Erstens ist es ja so, dass ich sehr viele Aktivitäten das letzte Mal in meiner aktiven Dienstzeit mache – etwa das Weihnachtsprojekt, den Schnuppertag, das Weihnachtsturnier, den Tag der offenen Tür und anderes mehr. Zweitens denke ich aber auch, dass 42 Dienstjahre und davon 28 Jahre als Schulleiter auch reichen. Doch ohne Wenn und Aber: Die Schule war und ist mein Leben. Nur wenige Schulleiter können von sich sagen, ein „eigenes“ BSZ mit entworfen, strukturiert und entwickelt zu haben. Es war eine Zeit, die vergisst man nicht. Dafür möchte ich noch heute meinen damaligen Mitstreitern, der Führungsmannschaft des Landratsamtes Hoyerswerda und besonders natürlich unserem langjährigen Fördervereinsvorsitzenden, Herrn Klaus Haupt, danken. Aber so viel Zeit habe ich im Moment nicht, über mein Dienstende nachzudenken, denn der laufende Schulbetrieb erfordert meinen ganzen Einsatz. Ich bin ja noch sechs Monate als Schulleiter tätig, und die Abschiedsgedanken verschiebe ich auf den Sommer. Ich freue mich jetzt erst einmal auf einen neu gestalteten Tag der offenen Tür.

Das Gespräch führte Silke Richter.

