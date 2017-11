Diesmal nicht: bau auf – reiß ein Die Kanalsanierung in der Beethovenallee wird vorgezogen, weil der Freistaat die B 101 schon 2018 erneuern will.

Die Stadt Großenhain will bereits im kommenden Jahr den Abwasserkanal in der Beethovenallee sanieren lassen. Das war ursprünglich erst für die Jahre 2019/2020 geplant. Doch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat angekündigt, in der zweiten Jahreshälfte von 2018 die darüber befindliche Bundesstraße 101 zu erneuern. Zwar soll die Straße für die Sanierung der Abwasserleitungen größtenteils nicht aufgerissen werden. Dennoch wird das voraussichtlich an einigen Stellen notwendig sein, um Rohre auszutauschen. Zudem befürchten die Experten, dass es zu Setzungen in der neuen Fahrbahn kommen könnte, wenn der unterirdische Abwasserkanal vorher nicht vollständig ausgebessert wird.

Der Stadtrat hat jetzt beschlossen, das Ingenieurbüro IRS aus Moritzburg mit der Planung der Kanalsanierung zu beauftragen. Spätestens im zweiten Quartal 2018 soll mit der Sanierung der Hausanschlüsse (1. Bauabschnitt) begonnen werden. Für dieses Bauvorhaben werden 335 000 Euro benötigt. Die Hälfte davon erhält die Stadt aus Fördermitteln.

