Diesmal mit E-Bike Hubert Breuer und die Mannen vom RC Staubwolke legten 700 Kilometer aus der Eifel zurück – aus Strauch nach Strauch.

Weil noch nicht alle Gäste aus der Eifel den Straucher Heidebergturm kennen, trafen sich die Straucher mit ihren Orts-Namensvettern auf der Anhöhe – und natürlich mit dem Fahrrad. Rechts im Bild Hubert Breuer (73). Denn auch die Gäste sind zum siebenten Mal mit dem Drahtesel da. © Klaus-Dieter Brühl

Hubert Breuer ist seit Anfang an dabei und zum siebenten Mal mitgefahren - zu den Orts-Namensvettern nach Sachsen. Doch diesmal hat der 73-Jährige es allen gezeigt. Unter den vier Radfahrern aus der Eifel, die am Donnerstag am Straucher Heidebergturm angekommen sind, war er zwar der Älteste, doch fast der Schnellste. „Kein Wunder, ich habe mir ein E-Bike gekauft“, lacht der vitale Rentner. Damit war`s bergauf kein Problem.

Knapp 700 Kilometer haben die vier Männer wieder zurückgelegt, um zum Strauch-Treffen zu kommen, das abwechselnd aller zwei Jahre stattfindet. Vor vier Jahren saß Hubert Breuer also auch schon im Sattel von West nach Ost. Der Senior ist ehemaliger Bürgermeister von Strauch in der Eifel, Ortsteil der Gemeinde Simmerath. Er war Ingenieur und Berater bei der Handwerkskammer. In seiner Freizeit aber gehört er zum RC Staubwolke, dem Radverein seiner Heimat. Und dort trainieren auch die übrigen Herren, damit sie stets gut bis nach Sachsen fahren. „Ich habe 1975 mit dem Rauchen aufgehört und ein Jahr später mit dem Radfahren angefangen“, erzählt Hubert Breuer.

Bisher schon 14 Besuche

Immer wieder ist die Tour für die Eifler aber eine Herausforderung. Vorigen Sonnabend sind sie losgefahren. In sechs Tagesetappen durchquerten sie sechs Bundesländer. Nun ist Südbrandenburg quasi das Siebente. „Wir kamen erstmalig ohne Regen durch“, freut sich Hubert Breuer. Es ging durch den Westerwald, vorbei an Eisenach und durch Erfurt, von Naumburg und südlich von Leipzig Richtung Colditz. Dort startete die letzte Etappe. Gestern Abend kam auch der Bus mit weiteren 45 Personen aus der Eifel an. Bis Sonntag machen sich die Straucher ein paar schöne Tage. „Das passt für uns, weil wir gerade Fronleichnam und einen Brückentag haben“, erklärt Katholik Hubert Breuer. Doch mit den sächsischen Protestanten verstehe man sich bestens.

Doppelte Ortsnamen zurück 1 von 20 weiter Großenhain hat einen Namensvetter an der Nordseeküste: ein Ortsteil von Geestland bei Cuxhaven. Kalkreuth ist mit Kalchreuth in Mittelfranken verbunden. Ebersbach wird mit der Stadt Ebersbach in der Oberlausitz verwechselt. Bieberach gibt es noch einmal als Stadt Biberach in Oberschwaben sowie in Baden/Ortenaukreis. Laubach hat seinen Namensvetter in Mittelhessen mit einer Kleinstadt. Schönfeld findet man ein zweites Mal im Schönfelder Hochland. Lampertswalde gibt es auch bei Oschatz. Dobra gibt es noch bei Elsterwerda. Linz hat seine Namensvettern in der Stadt in Österreich und am Rhein. Naundorf gibt`s bei Ortrand, als Teil von Großenhain, bei Struppen und in Nordsachsen. Weißig liegt auch bei Dresden, bei Nünchritz, bei Freital oder Oßling. Cunnersdorf hat viele Namensvettern, so bei Pirna oder Ottendorf-Ockrilla und bei Kamenz. Böhla ist bei Ortrand und bei Priestewitz zu finden, auch bei Hirschstein. Adelsdorf doppelt sich im Mittelfränkischen. Brockwitz gibt es bei Lampertswalde und an der Elbe. Mühlbach befindet sich auch am Hochkönig/Alpen und im Müglitztal. Oelsnitz doppelt sich mit gleichnamigen Städten im Erzgebirge und im Vogtland. Schönborn liegt ebenfalls in der Niederlausitz und bei Dresden. Uebigau zwei, mit Ü geschrieben, ist auch ein Stadtteil von Elbflorenz. Wildenhain wiederholt sich bei Mockrehna in Nordsachsen. Quelle: SZ (keine Garantie auf Vollständigkeit)

Schon seit 1989 gibt es die Strauch-Straucher Freundschaft, wie auf den schwarzen Basecaps der Sachsen zu lesen ist. Vorher wusste man leider nichts voneinander. Auch kleine Fahnen haben sich die Nordsachsen nun ans Fahrrad gesteckt. Sie nehmen die Besucher natürlich bei sich zu Hause auf. Denn feste Freundschaften und sogar Partnerschaften sind entstanden. Huberts Sohn Dirk hat eine Großenhainer Straucherin geheiratet, kennengelernt haben sie sich durch die Ortspartnerschaft. Nun wohnen sie in Glaubitz.

Sächsischen Ableger gründen

Allerdings hat Strauch in Großenhain nur 100 Haushalte und das andere Strauch hat 1451 Einwohner. So kommen auch immer wieder neue Gäste nach Sachsen. Diesmal sind es eine 75-Jährige und eine Familie mit zwei Kindern. „Wir hatten von Anfang an ein Bombenverhältnis, die Menschen hier haben die gleiche Mentalität wie wir“, meint Hubert Breuer beglückt. Auch die Jugend zieht mit, wenn nun am Wochenende Feuerwehr- und Heimatfest gefeiert wird. Freilich steht auch wieder ein Ausflug nach Dresden auf dem Programm. Und der Feuerwehrausscheid um den Pokal des Großenhainer Bürgermeisters.

Auf der Rücktour wird Hubert Breuer sein Elektrofahrrad wie die anderen in den Anhänger packen. Eine Strecke per Rad reicht, sagt er. Immerhin haben das die sächsischen Straucher noch nicht geschafft. Sie fahren nächstes Jahr wieder über den 3. Oktober in die Eifel - allerdings motorisiert. Vielleicht muss der RC Staubwolke mal einen sächsischen Ableger gründen.

