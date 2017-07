Diesmal ist es ihm ernst Thomas Gottschalk liest mit anderen TV-Stars Texte des Journalisten Deniz Yücel vor – und eine spezielle Botschaft.

Thomas Gottschalk zeigt Solidarität mit dem inhaftierten Reporter. © dpa

Es sind etwa eineinhalb Stunden vergangen, als Thomas Gottschalk den Geist von „Wetten, dass..?“ in die Lesung holt. „Für mich ist wichtig, dass sie wissen, dass ich nicht deswegen da bin, weil es heute kein Möbelhaus zu eröffnen gab“, sagt er. Das Publikum johlt. Typisch Gottschalk: Er nimmt sich selbst nicht so ernst. Dann schiebt der ewige Showmaster aber hinterher: „Es ist mir ein wirkliches Anliegen.“ Und fängt an zu lesen.

Das Anliegen, das Gottschalk meint, ist die Freilassung des in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel. Im WDR-Funkhaus in Köln haben sich am Donnerstagabend mehrere Fernsehstars eingefunden, um Solidarität mit ihm zu zeigen. Neben Gottschalk sind auch Oliver Welke und Olli Dittrich gekommen, ebenso Enthüllungsjournalist Günter Wallraff und die Moderatorin Christine Westermann.

Seit Februar sitzt der deutsch-türkische Welt-Korrespondent in der Türkei in Haft, ohne Anklage. Kurz vor der Lesung war ein Interview in der Wochenzeitung Die Zeit erschienen, in dem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Journalisten Yücel als „Terrorverdächtigen“ bezeichnet. Er könne Berlins Bemühungen für seine Freilassung nicht verstehen. Eigentlich kein Anlass für Witze. Dennoch wird viel gelacht. Das liegt am hohen Anteil von Menschen, die mit Humor ihr Geld verdienen.

Gottschalk trägt auch eine Grußbotschaft vor, die Yücel speziell für diesen Abend seinen Anwälten mit auf den Weg nach Deutschland gegeben hat. Yücel berichtet darin, dass er neuerdings eigene Bücher lesen dürfe. Aus einer Ausgabe von Tolstois „Krieg und Frieden“, die ihm seine Schwester geschickt habe, seien die Grüße seiner Nichten herausgerissen worden. „Dieser Staat sperrt mich aufgrund meiner deutschsprachigen Artikel ein, hält mir aber zwei auf Deutsch verfasste Zeilen meiner Nichten vor“, stellt Yücel fest. „Das ist schon ein lustiges Land.“ (dpa)

