Diesmal im Berufsverkehr

Zittau. Wie lange braucht man eigentlich quer durch Zittau? Diese Frage habe ich in der Reportage „Zweimal durch die grüne Welle“ beantwortet, erschienen am 21. Februar in der SZ Zittau. Genau acht Minuten und 11 Sekunden dauerte die Fahrt auf der knapp sechs Kilometer langen Strecke von Stadtgrenze zu Stadtgrenze, vom Grenzübergang Friedensstraße bis zum Watzdorfheim. Gefahren an einem Dienstag gegen 14 Uhr, immer darauf bedacht, die zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht zu überschreiten.

SZ-Leser Herbert Hiller findet das Ergebnis meiner Testfahrt allerdings gar nicht repräsentativ. Er schreibt: „Da haben Sie eine supergünstige Tageszeit für Ihre Testfahrten ausgesucht. Als Anwohner der verlängerten Eisenbahnstraße mache zu diesem Thema täglich andere Erfahrungen!“ Hiller beschreibt, dass sich in der Dresdner Straße ab 16.30 Uhr an der Ampel Freudenhöhe ein Rückstau bildet, der bis zur vorhergehenden Ampelkreuzung Rietschelstraße reicht. Dann sei dort „Stop-and-go“ angesagt, so der Leser und weiter: „Ich schlage Ihnen vor, einen weiteren Testlauf um diese Tageszeit zu unternehmen.“

Kein Problem. Ich beschließe die Strecke noch einmal, während der „Rushhour“, wenn es so etwas in Zittau überhaupt gibt, zu befahren. Es ist ein trüber Dienstag. Es regnet. Ich starte um 16.25 Uhr am ehemaligen Grenzübergang Friedensstraße. Mein Smartphone zeichnet ein Video der Fahrt auf. An der Ampel bei den Stadtwerken muss ich zum ersten Mal langsam fahren, bis die Ampel auf Grün springt. Ohne weiteren Stopp schaffe ich es bis zum Ottokarplatz, wo ich nur ganz kurz halte, dem grünen Pfeil sei dank. Auf dem Stadtring komme ich sehr gut voran, zwischen Amtsgericht und Töpferberg wird der Verkehr etwas zäh. An der Kreuzung Dresdner/Rathenaustraße muss ich fünf Sekunden warten. Danach geht es aber ohne weiteren Stopp bis zum Watzdorfheim. Die Stoppuhr im Video zeigt sieben Minuten und 54 Sekunden, als ich das Ortsausgangsschild von Zittau auf der Neusalzaer Straße passiere. Wer hätte das gedacht? Ich war 17 Sekunden schneller als vor einer Woche zur „supergünstigen Tageszeit“. Trotz Berufsverkehr musste ich nur zweimal zum Halten an der Ampel warten. Kein „Stop-and-go“ und weit und breit kein Rückstau, zumindest an diesem Dienstag. Wer es nicht glaubt, kann die Videoaufzeichnung der Fahrt im Zeitraffer im Internet unter http://szlink.de/Stadtfahrt anschauen. Die Rückfahrt dauerte übrigens nur unwesentlich länger, acht Minuten 18 Sekunden.

Stadtrat Matthias Böhm (Bündnis 90/Grüne) nahm meine Reportage zum Anlass, um grundlegende Kritik an der Verkehrsplanung der Stadtverwaltung zu üben. Er ist der Meinung, dass in Zittau noch viel zu schnell gefahren wird, deshalb gebe es auf zahlreichen Hauptstraßen ein Lärmproblem, so der Grüne. Dresdner- und Äußere Weberstraße seien die schlimmsten Fälle, wegen der zulässigen 60 Stundenkilometer auf der Dresdner Straße sind die hohen Belastungen aber „hausgemacht“. Böhm fordert für die Äußere Weberstraße einen Radfahrstreifen stadteinwärts und geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen für den Autoverkehr, wie Haltestellenkaps statt Busbuchten. Das Haltestellenkap ist eine Bushaltestelle, deren Rand bis an den durchgehenden Fahrstreifen des Straßenverkehrs vorgezogen ist. Die Fahrgäste im Bus werden so weniger durchgeschüttelt, weil der Bus nicht die Spur wechseln muss. Die Autos hinter dem Bus müssen allerdings warten. Auf Empfehlung der ADFC-Ortsgruppe plädierte der bündnisgrüne Stadtrat außerdem dafür, von der Weberkirche bis Höhe Kronenkino einen Radweg stadtauswärts anzulegen, um ohne Umweg zum Kronenkino und Volkshaus radeln zu können. Laut Böhm lehnte Baudezernent Ralph Höhne den Vorschlag mit dem Hinweis auf die Gesetzeslage ab. Der Grüne wirft der Stadtverwaltung vor, die „baulichen Voraussetzungen zum Rasen zu schaffen“. Im Zusammenhang mit der Vergrößerung der Kreuzung Schramm-/Humboldtstraße, wo jetzt de facto eine Linksabbiegerspur in Richtung Entlastungsstraße gebaut werden soll, sieht er die Schaffung eines zweiten Stadtrings durch die Hintertür. So ein zweiter Stadtring, von dem die Stadt eigentlich schon Abstand genommen hatte, bedeute eine weitere Zunahme der Lärmemissionen, so Böhm.

Mein Fazit: Die grüne Welle funktioniert mit und ohne Berufsverkehr recht gut, wenn auch nicht lückenlos.

