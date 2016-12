Diesmal hat es nicht gereicht In einem hochklassigen Spiel verlieren die Lausitzer Füchse unglücklich gegen Ravensburg.

Der überragende Füchse-Stürmer Jeff Hayes hat den Puck im Blick, Gästetorwart Jimmy Hertel sucht ihn. Profit aus dieser Szene konnten die Füchse am Freitagabend aber nicht schlagen. © Thomas Heide

Die kleine Siegesserie der Lausitzer Füchse ist beendet. Am Freitagabend verloren die Weißwasseraner in eigener Halle gegen die Ravensburg Towerstars nach drei Siegen in Folge mit 3:4. In der Schlussphase verteidigten die Ravensburger ihre rFührung mit dem Rücken zur Wand und hatten auch Glück, dass der Lausitzer Goldhelm diesmal nicht traf.

Die Lausitzer Füchse mussten diesmal auf den zuletzt so starken Torwart Maximilian Franzreb verzichten, dervon den Eisbären nach Berlin abgerufen rufen. Für ihn stand Konstantin Kessler im Füchse-Tor. Die Lausitzer Füchse begannen gewohnt aggressiv, mussten aber schnell eine Strafe (Bohac) und in Unterzahl das 0:1 hinnehmen. Nach einem Querpass zog Adriano Carciola von der linken Seite direkt ab. Torwart Konstantin Kessler musste den Puck zwischen Körper und Stockhand passieren lassen. Wenig später hatte Ostwald eine gute Ausgleichschance. Von Parkkonen freigespielt lief er mit dem Puck in die zentrale Position, schoss aber hoch den Torwart an, anstatt die Lücke zu suchen (4.). Nach dem 0:2 (8.) wurde es erst einmal ruhig im Fuchsbau. Die Zuordnung der dritten Reihe stimmte nicht, Brandl hatte viel Zeit und nutzte die zu einem Schuss genau ins linke Dreiangel. Torwart Kessler war wohl die Sicht verdeckt. Die Füchse wirkten leicht verunsichert, bist die dritte Reihe aufs Eis kam. Parkkonen hatte freie Schussbahn, verzögerte aber, bis Hayes in Position kam. Dann zog der Finne scharf und flach ab, Hayes hielt den Schläger rein – 1:2 (10.). Die Zuschauer sahen auch danach ein schnelles Spiel. Die ganz großen Chancen gab es aber nicht.

Das Mitteldrittel begann mit einer Schlägerei zwischen Füchse-Stürmer Marius Schmidt und Towerstars-Topscorer Tousignant. Ansonsten passierte zunächst nicht viel. Die Füchse hatten ihre beste Chance in einer Überzahl, aber alle Schüsse verfehlten ihr Ziel oder wurden eine Beute von Torwart Jimmy Hertel, der vor dieser Saison auch mal kurz bei den Füchsen unter Vertrag stand, dann aber um eine Vertragsauflösung gebeten hatte. Einmal hatte er allerdings auch Glück, als ein Puck ganz knapp am langen Pfosten vorbeirutschte. Bei der nächsten Überzahl machten es die Füchse besser. Hayes spielte tief auf Ostwald, der quer auf Svoboda, der sofort abzog und Hertel mit seinem Schuss unter die Latte keine Chance ließ (32.). Nach dem Ausgleich hatte man den Eindruck, dass die Füchse das Spiel jetzt drehen. Aber es kam anders. Bei einem Schuss von Tousignant fälschte Fischer den Puck unglücklich und vorbei am verdutzten Kessler ins eigene Tor ab (38.). Und es kam noch schlimmer: Kessler ließ einen haltbaren Schuss von Meyer „durch die Hosenträger“ zum 2:4 ins Tor (40.).

Die Füchse hatten sich natürlich noch nicht aufgegeben und machten im Schlussdrittel gehörig Druck. Heyer hatte mit einem Nachschuss den Anschlusstreffer auf dem Schläger (46.), für den dann Hayes mit einem Weltklassetor sorgte. Der kleine Kanadier spielte seine Gegenspieler von der eigenen Blauen Linie beginnend aus, legte sich vor dem Tor die Scheibe auf die Rückhand und beförderte sie Torwart Hertel durch die Beine ins Netz (49.). Der Rhythmus der Füchse wurde danach durch eine strittige Strafe gegen Bohac unterbrochen. Aber die Füchse drückten danach weiter. Schmidt hatte eine Riesenchance aus Nahdistanz. Der Ravensburger Trainer nahm eine Auszeit, um seinen Spielern Luft zu verschaffen. Die Füchse versuchten alles, nahmen auch ihren Torwart vorm Eis. Als der diesmal glücklose Goldhelm Dennis Swinnen aber aus guter Position auch den letzten Schuss über das Tor jagte, war die Niederlage besiegelt. Am Sonntag geht es nach Freiburg.

Statistik

Lausitzer Füchse – Ravensburg Towerstars 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)

0:1 Adriano Carciola 2:46 (Überzahl, Assist: Sturm, Roloff)

0:2 Maximilian Brandl 8:18 (Sturm)

2:1 Jeff Hayes 9:51 (Parkkonen, Swinnen)

2:2 Jakub Svoboda 31:51 (Überzahl, Ostwald, Hayes)

2:3 Mathieu Tousignant 37:11 (Sturm)

2:4 Vincenz Mayer 39:24 (F. Carciola, Tousignant)

3:4 Jeff Hayes 48:01 (Geiseler ,Parkkonen)

Lausitzer Füchse

Tor: Kessler

Verteidigung: Parkkonen, Ostwald – Mücke, Bohac – Geiseler, Fischer

Sturm: Svoboda, Hayes, Swinnen – Heyer, Götz, Lüsch – Palka, Schmidt, Gaarder – Warttig, Kubail

Trainer: Hannu Järvenpää

Ravensburg Towerstars

Tor: Hertel

Verteidigung: de Paly, Sturm, Keller, Kolb, Slavetinsky, Dück

Sturm: , Tousignant, Fabio Carciola, Schwamberger, Mayer, Roloff, Adriano Carciola, Brandl, Vogt, Pfaffengut, Rachunek, O’Brien

Trainer: Anton Krinner

Schiedsrichter: Sirko Hunnius

Strafen: Weißwasser 8, Ravensburg 12

Zuschauer: 1 834

