Diesmal formell mit Einladung Beim Ehrenamtsempfang am 3. Dezember im Dresdener Landtag wird mit Reinhard Senf auch ein Roßweiner dabei sein.

Auch als Nachtwächter vermittelt Reinhard Senf Details und Anekdoten aus der Stadtgeschichte. © Dietmar Thomas (Archiv)

Bei vielem, was in Roßwein auf ehrenamtlicher Basis passiert, hat er die Finger im Spiel: Reinhard Senf (78) ist vielseitig interessiert und engagiert. Er gehört zu den Mitbegründern des Heimatvereins und damit zu denjenigen, die sich in die Betreuung der Kamelie – einem Wahrzeichen der Stadt – teilen. Er kramt in der Geschichte, um Daten zu liefern für Gedenktafeln, die zuletzt auf dem Hartenberg aufgestellt worden sind, aber auch für Publikationen. In der jüngsten, die gerade erstellt wird, beschäftigt er sich mit einigen Mitautoren mit der Chronik der Lommatzscher Pflege. Wenn sich die Gelegenheit bietet, ist er als Stadtführer unterwegs, manchmal sogar als Nachtwächter angezogen. Mit einem Kollegen seiner Zunft können beispielsweise die Weihnachtsmarktgäste auch in diesem Jahr wieder unterwegs sein.

Die Zukunft mitgestalten

Unterwegs ist Reinhard Senf auch bei seinem weiteren ehrenamtlichen Engagement als Wanderwegwart. Die Stelle teilt er sich mit Günter Zeugfang. Fehlende oder kaputte Schilder fallen ihm bei regelmäßigen Begehungen durch Roßweiner Flur auf, aber auch bei eigenen Wanderungen. Für die hat er seit ein paar Jahren Gleichgesinnte um sich geschart, eine Wandergruppe aufgebaut. Den Anstoß dazu bekam Senf in der Zukunftswerkstatt – einer Gruppe Ehrenamtlicher, die versucht, Visionen für Roßwein zu entwickeln und Umsetzbares anzupacken. Ein anderes Ergebnis aus dieser Runde ist ein täglich zugänglicher Infopunkt für Touristen und Besucher der Stadt. Der ist im Café Möbius gefunden worden. Und der 78-Jährige hat ein Auge darauf, dass die Werbematerialien dort nicht ausgehen.

Mit dem Ehrenamtsempfang möchten Landtag und Sozialministerium das Ehrenamt würdigen. Dazu eingeladen sind Sachsen, die die Luftrettung organisieren, Kletterkurse geben, sich um Storchennester, Arnikawiesen, die Plauener Unterwelt oder eben Wanderwege in Roßwein kümmern. Die Einladung dazu freut Reinhard Senf insofern, dass er an der Ehrung dadurch auch tatsächlich teilnehmen kann. Zu einem Schulfest sei ihm vom damaligen Bürgermeister Wolfgang Pieschke schon einmal ein Roßweiner Dank ausgesprochen worden. Selbst hören konnte er ihn allerdings nicht. „Ich war ja nicht einmal dazu eingeladen“, erinnert sich Senf.

