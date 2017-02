Dieses Haus soll sicher sein Die Nachbarn haben Bedenken. Rutscht der Dachstuhl ab, könnten Menschen und Autos zu Schaden kommen.

Von vorn sieht das Haus Nummer 7 der Gerhart-Hauptmann-Straße in Hartha mit kaputten Fensterscheiben zwar sehr unschön, aber noch recht standfest aus.

Der Dachstuhl des unbewohnten Hauses Nummer 7 an der Gerhart-Hauptmann-Straße ist teilweise eingebrochen. Von der Straße aus ist der katastrophale Zustand nicht zu sehen. Die Nachbarn schlagen schon länger Alarm, haben die Behörden darauf aufmerksam gemacht. Auch der Bürgermeister der Stadt ist schon vor Ort gewesen.

„Wir haben Bedenken, dass der Dachstuhl einmal auf den Gehweg und die Straße stürzen und dabei Leute und Autos zu Schaden kommen könnten“, sagte Enrico Arnhold, der im Nachbarhaus wohnt. Es könnten auch Kinder oder Jugendliche betroffen sein, weil viele Schüler den Weg zur Schule nutzen. Deshalb hoffte Arnhold auch, dass dieser Bereich zumindest abgesperrt wird. „Ich verstehe das nicht. An anderer Stelle geht es doch auch“, so der Harthaer.

Doch die zuständige Bauaufsichtsbehörde des Landratsamtes (LRA) sieht den Zustand des Hauses ganz anders. „Grundsätzlich ist in diesem Fall der Eigentümer verantwortlich“, so der Sprecher des Landkreises André Kaiser. Das Haus ist unbewohnt und der, dem es gehört, reagiert nicht auf die Anschreiben der Stadt.

„Das Gebäude wird jedoch regelmäßig durch unseren Baukontrolleur überprüft. Dabei wurde bisher stets festgestellt, dass der Einsturz von Gebäudeteilen auf den Fußweg in nächster Zukunft nicht zu erwarten ist“, so Kaiser. Deshalb gebe es keinen Grund, dass die Bauaufsicht einschreitet“, heißt es vom Landratsamt auf Nachfrage des DA.

Der Stadt ist zumindest schon länger bekannt, dass es Probleme mit dem Haus gibt. Das bestätigte Bauamtsleiter Ronald Fischer. Da es sich um ein privates Gebäude und Gelände handelt, muss die Stadt gesetzliche Richtlinien einhalten. Das heißt, der Eigentümer wurde laut Polizeiverordnung mehrfach schriftlich vom Ordnungsamt aufgefordert. Da dieser trotz mehrerer Aufforderungen nicht reagierte, hat die Kommune den Vorgang ans Landratsamt weitergeleitet.

„Wir haben den Sachverhalt im Juni 2011 zum ersten Mal beim Landratsamt zur Anzeige gebracht“, so Fischer. Im Januar 2016 wurde das Amt von der Stadt wegen der Verschlechterung des Zustandes wieder auf eine mögliche Gefahr im Verzug aufmerksam gemacht. Es gab eine Begehung mit einem Vertreter des Landratsamtes. „Jedoch wurden unsere Bedenken hinsichtlich des Sicherheitsrisikos für den Fußweg nicht geteilt“, sagte der Bauamtsleiter. Schlussendlich entscheidet die Bauordnungsbehörde des LRA, ob Gefahr in Verzug ist, und eine Ersatzvornahme angeordnet wird. Das heißt, die entsprechenden Sicherungsmaßnahmen werden veranlasst und die dafür anfallenden Kosten dem Eigentümer in Rechnung gestellt. Oft bleiben die Stadt oder der Landkreis auf den Kosten sitzen. Im Jahr 2016 hat Mittelsachsen 350 000 Euro vorschießen müssen, damit Gebäude dieser Art gesichert oder abgerissen werden konnten. Die Nachbarn des Hauses Nummer 7 lassen nicht locker – zum einen wegen der Sicherheit und zum anderen wegen der Schäden, die durch das kaputte Dach vor allem am Haus Nummer 5 entstehen. „Man muss sich nur den Antennenmast anschauen. Der hat doch bald keinen Halt mehr. Ich bin gespannt, wenn der auf der Straße oder dem Gehweg liegt“, so Arnhold. Hoffentlich passiere nichts. Schon im Jahr 2009 hatte das LRA dem Eigentümer die Auflage erteilt, zwei Schornsteine abzureißen und Teile des Daches zu sichern. (DA berichtete). „Ja, die Schornsteine wurden abgerissen und das Material in den Hof geschmissen. Mehr ist nicht passiert“, sagte Enrico Arnhold. Ihn und viele Nutzer des Gehweges an der Gerhart-Hauptmann-Straße ärgerte es, dass der Fußweg nicht geräumt wurde. Jetzt ist dort ein Eispanzer entstanden. „Wenn der Besitzer trotz Aufforderung seinen Pflichten nicht nachkommt, dann sind wir als Stadt im Rahmen unserer Möglichkeiten hinsichtlich Zeit und Arbeitskräften, angehalten, diese Aufgaben zusätzlich zu erledigen“, so Fischer.

