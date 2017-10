Dieses Fest schweißt zusammen Seit 2010 wird die Reformation in Lauenstein gefeiert. Was in diesem Jahr geplant ist, verrät Siegfried Rinke vom Organisationsteam.

Siegfried Rinke (64) ist EU-Rentner, Ortsvorsteher in Lauenstein und Mitglied im Organisationsteam Reformationsfest. © Kamprath

Herr Rinke, was verbinden Sie mit der Reformation?

Aufbruch, Neues und Einigkeit, die stark macht.

Das gilt auch für die Veranstaltung, die Sie vor nunmehr sieben Jahren ins Leben gerufen haben, oder?

Das kann man so sagen. 2010 haben wir das Reformationsfest zum ersten Mal als Volksfest gefeiert. Und weil es so gut angenommen wurde, gab es weitere Feste. In diesem Jahr findet es zum vierten Mal statt. Die Idee zu diesem Fest hatte übrigens unsere Gemeindepädagogin Katrin Küttner. Sie wollte damit Halloween etwas entgegensetzen. Ich würde sagen, das ist gelungen. Denn unsere bisherigen Reformationsfeste wurden alle sehr gut besucht. Deshalb hoffe ich, dass auch am Dienstag wieder viele Besucher kommen. Wir haben ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Wer sich darauf einlässt, kann mit uns in die Lutherzeit eintauchen.

Können Sie mehr verraten?

Es wird einen kleinen mittelalterlichen Markt geben. Im Saal des Goldnen Löwen wird Geisings Pfarrer Markus Großmann als Luther auftreten und einige der berühmten Tischreden halten. Erstmals wollen wird den „Lutherraub“ nachspielen. Diesen Teil des Programmes übernimmt das Kirchspiel Glashütte. Ein weiterer Höhepunkt wird das Musical sein, das in unserer Stadtkirche zu sehen sein wird. Vor allem für Kinder wird es ein sehr umfangreiches Mitmachangebot geben.

Das alles hört sich nach viel Aufwand an. Wie viele Leute bereiten das Reformationsfest vor?

Etwa 50 gehören zum großen Vorbereitungsteam. Wenn wir die Kinder mitzählen, die zum Musical auftreten, sind es um die 200. Das zeigt, dass so ein Fest sehr aufwendig ist. Deshalb haben wird nach dem ersten beschlossen, es nur alle zwei Jahre zu feiern. Dass das letzte Fest nun drei Jahre zurückliegt, liegt am Reformationsjubiläum. Wir wollten das Fest unbedingt in dem Jahr feiern, in dem sich der Thesenanschlag Luthers zum 500. Mal jährt.

Was hat das Fest den Lauesteinern gebracht?

Ich glaube, durch das Fest ist unser Städtchen noch etwas bekannter geworden. Denn ich kenne in der näheren Umgebung kein Dorf und keine Stadt, die die Reformation so feiern. Die Lauensteiner hat das Fest jedenfalls zusammengeschweißt. Um es zu organisieren, arbeiten die Kirchgemeinde, das Schloss, Vereine, die Feuerwehr und der Ortschaftsrat eng zusammen.

Das Gespräch führte Maik Brückner.

Lauensteiner Reformationsfest am 31.10., ab 10 Uhr.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

