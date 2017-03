Dieses Bild geht nach Japan

Das fotografierte Bild stellt den Priestewitzer Bahnhof dar und wird 2018 in Japan ausgestellt. © Klaus-Dieter Brühl

Am Freitag um 17 Uhr laden Heinz Ferbert und seine Frau Erzsebet im Museum am Kirchplatz zur Ausstellungseröffnung „Dialog“ ein. Grafik, Malerei, Keramik werden in dieser Sonderschau bis 21. Mai gezeigt. Zur Eröffnung spielt Heinz Lindner Didgeridoo und Klangschalen. Eine Kunstwissenschaftlerin hält die Laudatio.

