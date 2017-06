Dieser Tag gehört uns! Was wünschen sich Dresdner Kinder zum Kindertag? Wir haben nachgefragt.

Zeit mit Mama und Papa – das wünschen sich die Kita-Kinder Greta, Philip, Florine, Tom, und Stella (v.l.). © Sven Ellger

Endlich Kindertag! Die Aufregung in der Kita Leubener Kinderinsel ist groß. Besonders bei den Vorschulkindern. Greta, Philip, Florine, Tom und Stella besuchen ab August die Grundschule. Es ist ihr letzter Kindertag mit den Erziehern, die den Mädchen und Jungen in den vergangenen Jahren so sehr ans Herz gewachsen sind – und das wird natürlich mit einem Fest gefeiert. Klar, ein kleines Geschenk von Mama, Papa oder Großeltern gehört bei dem einen oder anderen Kind sicherlich auch dazu. Aber was wünscht sich der Dresdner Nachwuchs eigentlich, wenn es nicht um das Spielzeugauto, die Barbie-Puppe oder den neuen Schulranzen geht?

„Ich möchte endlich lesen lernen“, erzählt Greta. Die blonde Sechsjährige will nun bald in die Rolle ihrer Mama schlüpfen – und ihr aus dem Lieblingsbuch vorlesen. Auch Tom hat da schon eine Abenteuergeschichte vom Drachen Kokosnuss im Blick. Greta setzt lieber auf die Gebrüder Grimm: „Ich mag das Märchen von Rapunzel. Die Prinzessin hat so schöne lange Haare.“ Ansonsten sind die Wünsche der Kita-Kinder eher bescheiden: Fußballspielen mit Papa, mit Oma und Opa Eisessen, ins Schwimmbad gehen, mit Mama einen tollen Spielplatz besuchen. Die Wünsche und Träume von größeren Kindern sind dagegen etwas spezieller – vor allem, wenn es um die Frage geht: Was würdest du tun, wenn du König oder Königin von Deutschland wärst? (SZ/noa, sag)

