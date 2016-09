Dieser Sommer wusste nicht, was er wollte Er startete viel zu nass, hielt keine Schönwetterperiode durch und überraschte mit einem ungewöhnlichen Ende.

Während uns die letzten Tage mit bis zu elf Sonnenstunden und außergewöhnlich hohen Temperaturen verwöhnten, war der Dresdner Sommer 2016 vor allem von Schauern und Gewittern bestimmt.

Am 5. Juni ging heftiger Regen nieder: 25,9 Liter pro Quadratmeter wurden innerhalb einer Stunde an der Station Klotzsche gemessen. Das ist mehr als ein Drittel der gesamten Monatsregensumme. Mit 170 Prozent des sonst üblichen Niederschlags war der Juni deutlich zu nass. Im Juli lag die Regenmenge 50 Prozent über dem Vergleichswert der Klimareferenzperiode 1961 bis 1990. Enorme Regenmengen kamen auch am 13. und 14. Juli runter. Dieses Tief hatte vergleichbare Eigenschaften wie das im Vorfeld des Elbehochwassers im August 2002. Damit waren bereits nach den ersten zwei Sommermonaten 105 Prozent der sonst üblichen Menge erreicht.

Da ist es umso erstaunlicher, dass die Temperaturen der Sommermonate die Rangliste der zehn wärmsten Sommer seit 1961 lediglich um einen Platz verfehlten. Mit 35 Sommertagen (Maximaltemperatur größer oder gleich 25 Grad Celsius) wurde der Wert um einen Tag überboten. Heiße Tage traten allerdings nur vereinzelt auf und waren seltener als in den Vorjahren. Am wärmsten war es im Juni mit 1,8 Grad über dem Normalwert. Der Juli war 1,5 Grad wärmer und im August lag die Abweichung bei plus 0,7 Grad. Damit fiel der Sommer insgesamt 1,3 Grad zu warm aus.

Warum stellte sich dennoch kein richtiges Sommergefühl ein? „Dies mag an der unbeständigen Witterung gelegen haben und dem deutlich zu nassen Sommerstart“, vermutet Franziska Reinfried, Meteorologin beim Dresdner Umweltamt. „Es gab während der drei Monate keine langanhaltende Schönwetter- oder gar Hitzeperiode. Die stetig kühlen Nächte sorgten zudem für angenehme Abkühlung, so kamen uns die Temperaturen wenig belastend vor.“

Was den Vormonaten an Beständigkeit fehlte, versuchte Hoch Gerd in den letzten Augusttagen geradezubiegen. Die Subtropikluft brachte für mehrere Tage hohe Temperaturen. Vergleichbare gab es zuletzt 1944. So verabschiedete sich auch der Sommer 2016 wieder außergewöhnlich. Die Anzahl der Sommertage für einen September liegt mit zwölf auf Rekordkurs. Dieser wird nur vom September 1982 mit 15 Sommertagen überboten. (SZ/kh)

