Dieser Pflug-Oldtimer ist einzigartig Der Stock-Motorpflug der TU Dresden ist der einzige, der noch fährt. Am Sonntag ist er in Lampertswalde im Einsatz.

Gerald Müller ist froh, auf dem 4. Sächsischen Pionier- und Oldtimertreffen in Lampertswalde einen Motorpflug der früheren Firma Stock präsentieren zu können. Die Maschine mit Benzinverdampfer stammt aus den 1920er Jahren © Kristin Richter

Darauf ist Gerald Müller besonders stolz. Dem Geschäftsführer der Sachsenland Agrar GmbH & Co. KG ist es gelungen, zum 25. Betriebsjubiläum eine echte Rarität nach Lampertswalde zu holen: einen Motorpflug der Firma Stock. Er soll am Sonntag beim 4. Sächsischen Pionier- und Oldtimertreffen, das Müller aller fünf Jahre organisiert, ab 13 Uhr seine Furchen ziehen. „Dieses Gerät kennen viele nur vom Hörensagen, aber nicht aus der Praxis“, sagt Gerald Müller. Selbst sein 90 Jahre alter Vater habe noch nie in seinem Leben einen sogenannten „Wendestock“ fahren gesehen.

Davon gibt es in Deutschland nur noch dieses einzige Original. Das bestätigt Diplomingenieur Andi Günther von der TU Dresden. Der Uni gehört die Maschine. „Ich wüsste von keinem anderen Wendestock, der noch fährt“, sagt Günther. Lediglich im Freilicht-Dorfmuseum „Am Kiekeberg“ bei Hamburg stehe ein Nachbau des Dresdner Originals. Aber das fährt nicht.

Die Geschichte des Stock-Motorpflugs begann 1908. Die Konstruktion bestand aus einem starken Tragrahmen mit zwei großen Antriebsrädern und einem kleinen Stützrad, mit dem gelenkt werden konnte. Die Schare waren fest am Rahmen montiert. Das Gerät hatte eine optimale Gewichtsverteilung und große Zugfähigkeit. Ab 1911 wurde der Motorpflug in Serie produziert. Eine Anhängevorrichtung für Bodenbearbeitungsgeräte war ebenfalls vorhanden. Bis zum Ersten Weltkrieg konnten fast 1000 Pflüge weltweit verkauft werden. Der „Wendestock" kam 1924, also zum Ende der Tragpflug-Ära, auf den Markt. Hier saß der Fahrer über dem hinteren Stützrad. Gelenkt wurde der Pflug durch Auskuppeln des jeweiligen Antriebsrades, wie bei Kettenpanzern. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Familie Stock enteignet. Mit dem Verlust des Werkes in Ostberlin war das Ende der Firma besiegelt. Quelle: www.landtechnikverein.de

Günther gehört zum Verein „Freunde Historischer Landtechnik Dresden e.V.“, in dem sich vor 14 Jahren Mitarbeiter und Studenten der TU-Fakultät Maschinenwesen zusammengeschlossen haben. Heute gehören 29 Leute dazu, die sich zum Ziel gesetzt haben, historische Landmaschinen von den Anfängen deutscher Landtechnik bis zum Jahr 1990 in betriebsbereitem Zustand zu erhalten. Wie alt der Dresdner „Wendestock“ genau ist, vermag Günther nicht zu sagen. Das sei auf der Kaufurkunde nicht zu erkennen. Wahrscheinlich wurde er in der Zeit von 1924 bis 1926 gebaut. Bereits zu DDR-Zeiten sei dieses Muster deutscher Ingenieurskunst ans TU-Institut gekommen, habe nach der Wende lange draußen gestanden und sei in Ungarn wieder originalgetreu aufgebaut worden.

Gerald Müller entdeckte den „Wendestock“ bei einem der Landtechniktreffen des Dresdner Vereins. Dass der Motorpflug am Sonntag in Lampertswalde beim Schaupflügen zum Einsatz kommt, ist eine Seltenheit, bestätigt Andi Günther. „Vor drei Jahren haben wir das letzte Mal damit gepflügt“, sagt er.

Das 4. Sächsische Pionier- und Oldtimertreffen beginnt am Sonntag ab 8 Uhr. Treckerausfahrt ist 15 Uhr.

