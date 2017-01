„Dieser Ort muss lebendiger werden“ Ann-Kristin Böhme leitet künftig das Theater – sie will es mehr für die Bürger und die Stadt öffnen.

Ann-Kristin Böhme hat Theater studiert, gespielt – und nun leitet sie es. © Claudia Hübschmann

Die 47-Jährige wird Nachfolgerin der langjährigen Geschäftsführerin Renate Fiedler. Am Dienstag übernimmt sie die Geschäfte. Die Mutter dreier Söhne war zuletzt in der Dresdner Philharmonie tätig, sie lebt in Scharfenberg. 15 Jahre lang hatte die studierte Theaterwissenschaftlerin im Marketing des Theaters Junge Generation in Dresden gearbeitet. Die SZ sprach mit ihr über ihre Vorstellungen von Theater in Meißen.

Frau Böhme, das Meißener Theater hat kein eigenes Ensemble. Ist das nicht ein großer Nachteil?

Ein Theater mit einem eigenen Ensemble ist natürlich etwas Tolles. Aber ein Theater ohne eigenes Ensemble ist tausendmal besser als gar kein Theater. Einen lebendigen Ort in der Stadt zu haben, der dazu einlädt, sich mit Kunst und mit den Dingen, die die Welt bewegen, auseinanderzusetzen– den braucht’s auf alle Fälle.

Bleibt das Theater Meißen ein reines Bespieltheater?

Nein, das ist es ja auch gegenwärtig nicht. Natürlich werden Produktionen eingekauft. Aber es gibt auch sehr viel Eigenes. Es gibt viele Laienspielgruppen am Haus – vom Kinder- über das Jugend- und Frauen-, bis hin zum Seniorentheater – alle Generationen sind hier verbunden. Frau Fiedler hat mir ans Herz gelegt, das zu pflegen, und das werde ich tun, denn diese Gruppen sind ja quasi unser eigenes Ensemble. Im besten Falle gelingt es mit den Laienspielgruppen, das auf die Bühne zu bringen, was die Stadt bewegt. Wir haben mit der Bürgerbühne in Dresden ja das beste Beispiel vor der Haustür.

Was für ein Haus finden Sie vor?

Das Meißener ist ein gut aufgestelltes Theater. Hier ist gut gearbeitet worden. Hier arbeiten Menschen, die gerne hier arbeiten. Wirtschaftlich ist das Haus durch den Kulturraum gesichert. Eine große Herausforderung wird es sein, junges Publikum nachzuziehen und an das Haus zu binden. Ich habe lange am Kinder- und Jugendtheater gearbeitet und weiß, dass das eine anspruchsvolle Aufgabe ist. Das Ziel ist es, ein generationsübergreifendes Publikum an das Theater zu binden. Wir müssen ein Familienprogramm bieten, das braucht Zeit. Dieser Ort muss lebendiger werden, und ich habe große Hoffnungen, dass die Umgestaltung des Theaterplatzes viel dazu beitragen wird.

Sie wollen das Theater mehr zur Stadt hin öffnen. Wie soll das konkret aussehen?

Die Burgfestspiele sind ein Beispiel dafür. Da gestalten Bürger einen Festzug und spielen bei der Inszenierung der Landesbühnen Sachsen auf dem Domplatz selbst auf der Bühne mit. Vielleicht gibt es ja auch noch weitere Formate. Mir ist natürlich unser Wandeltheater auf Schloss Scharfenberg im Gedächtnis. Vielleicht kann man das ja für die Stadt adaptieren, denn sie bietet eine Menge Bühnen. Dabei geht es darum, mit den Geschichten, die die Stadt geschrieben hat, etwas Unverwechselbares zu schaffen, das nach innen und nach außen strahlt.

Haben Sie eine Vision vom Theater Meißen?

Ich will mit dem Theater zeigen, was uns ausmacht in dieser Stadt. Ich will daran mitarbeiten, ein urbanes, lebendiges Lebensgefühl in Meißen zu schaffen.

Die Fragen stellte Udo Lemke

