Dieser Kuss ist eine Gnade Die Hochzeit eines anderen brachte sie zusammen. Auch nach 70 Jahren findet Rudi Krüger seine Gerda noch hübsch.

Ein Küsschen für meine Gerda: Rudi Krüger lernte sie 1944 kennen, heiratete sie zwei Jahre später – nun feiern sie am ersten Weihnachtsfeiertag die Gnadenhochzeit. © Millauer

Auf einer Hochzeit lernten sie sich kennen. Damals 1944, im Krieg, in Zwiesel. Da fehlten die Männer bei der Feier. Also wurden kurzerhand aus dem Lazarett nebenan welche geholt. Rudi war einer von ihnen. Er hatte nur die Hand verbunden und konnte so tanzen. Gerda hatte sich aus Bettlaken ein Kostüm genäht. Darin sah sie so schön aus, dass Rudi sie fragte, ob sie die Braut sei. Diesmal noch nicht. Im Winter 1944 verlobten sie sich, danach musste er wieder in den Krieg. Im Januar 1946 kam er wieder, am 25. Dezember 1946 heirateten sie. Ihr Brautkleid und sein Anzug waren geliehen. Der Liebe hat es nicht geschadet. Am ersten Weihnachtsfeiertag 2016 feiern sie ihre Gnadenhochzeit. Am Nachmittag werden sie 16 Gäste haben, genau so viele wie vor 70 Jahren. Wieder wird es Stollen geben. Der damals im zweiten Nachkriegswinter war nicht halb so gehaltvoll wie heute. „Ach herrje, was wir damals alles hineingetan haben“, sagt Gerda Krüger. Wie sein Schwiegervater ihn, den aus dem ostpreußischen Tilsit Stammenden aufnahm, berührt Rudi Krüger noch heute. Gerda scherzt: „Tilsiter Käse essen wir heute gern.“

Sie sitzt auf ihrem Rollator und erzählt mehr als er. Er trägt Turnschuhe. Jeden Tag läuft er im Heim sechs Runden die Gänge auf und ab und macht 30 Kniebeugen. In der Küche hilft er beim Kartoffelschälen, oder entkernt die Pflaumen für den Kuchen. Sie liest derweil die Sächsische Zeitung, von der ersten bis zur letzten Seite.

Im Sommer geht es in den Park, da können sie sich zwischendurch auf den Bänken ausruhen. Gerda Krügers Beine sind ihr Leid. Da hat sie schon viel durchgemacht und Rudi hatte manchmal „mehr Angst um sie als Heimatliebe.“ Anfang dieses Jahres war es sein Sturz, der sie ins Pflegeheim ziehen ließ. Sie hatten das gemeinsam schon vorher so entschieden. Sie ist 88, er 92. Es ist ihr erstes Weihnachten im Pflegeheim. Bis voriges Jahr fuhren sie immer über Weihnachten und Silvester für ein paar Tage nach Bad Schandau. Nun ist das Leben etwas langsamer geworden.

Sie arbeitete viele Jahre in der Zwiesel-Perle, damals Ferienheim. Er war im Konsum tätig, baute die Geschäfte im Raum Bad Gottleuba-Berggießhübel auf, war dann in Pirna und Dresden für immer größere Bereiche zuständig. An der Wand ihres Zimmers im Pflegeheim Gottleuba hängt die Urkunde für den Ökonom-Abschluss der Leipziger Universität. Den hat er damals im Fernstudium gemacht. Bis heute ist er stolz darauf.

Der Schusslige und die Pingelige

Sie reisten viel, strampelten sich durch. Trotz Sorgen und Problemen, sie fühlten sich zusammen nie unwohl. Nur „der Alte“ sei manchmal etwas schusselig und die Gerda pingelig, sagt er mit einem Augenzwinkern. Sie war gerade 18, als sie heirateten. „Ganz schön jung“, sagt sie. Sie haben zwei Kinder, zwei Enkel, zwei Urenkel. Ihre Familien waren größer, er hatte fünf Brüder, sie zwei Brüder und eine Schwester, die klein starb. Heute leben sie als Einzige noch. Das macht nachdenklich. Und dankbar.

Gnadenhochzeit. „Das ist schon ganz schön verrückt“, sagt Gerda Krüger. „Wir haben immer sehr gut zusammengelebt, Da gibt es nichts“, meint Rudi Krüger, sagt es und nimmt sie in den Arm. Dann räumt er die alten Fotos weg. „Sie ist immer noch ein hübsches Wesen.“ Gerda stimmt vielsagend zu: „So ist das.“ Und damit ist eigentlich alles gesagt.

zur Startseite