Diesen Laden gibt es vorerst nur im Advent Vier Frauen haben ihre Talente auf der Marktgasse gebündelt. In der Adventsgalerie gibt es bis Weihnachten Handgemachtes.

Kunstwerke aus vier Gewerken verbergen sich hinter dem weihnachtlich angestrahlten Schaufenster. Vor dem Laden lockt Handgefertigtes Besucher ins Innere. © Claudia Hübschmann

Meißen. Zum dritten Mal in der Vorweihnachtszeit präsentiert die freischaffende Künstlerin Susann Starke nun schon in der Domstadt Ton-Plastiken und Malerei. Einmal am Baderberg und einmal an der Elbstraße habe sie sich dafür mit Bekannten zusammengeschlossen, ihr Atelier in Nossen eine Zeit lang „quasi ausgeräumt“, wie sie selbst sagt. Es lohne sich letztlich immer, schließlich suchen in der Meißner Altstadt doch einige nach dem etwas anderen Geschenk für Weihnachten.

In einem Geschäft an der Marktgasse 5 dürften sie dabei mit Sicherheit fündig werden. Hier wird die 45-jährige Starke noch bis zum 23. Dezember Handgemachtes aus vier unterschiedlichen Gewerken in einer Art Adventsgalerie präsentieren. Immer von Donnerstag bis Sonntag. Starkes drittes Mal ist derweil nicht nur für sie etwas Besonderes.

Unterstützt wird sie von Ellen Machallat Grimme, die seit zehn Jahren ein Mode-Atelier in der Nossener Innenstadt betreibt, Filz-Expertin Yvonne Manitz aus der Nähe von Lommatzsch sowie Madlen Breitsprecher aus Niederlommatzsch. Letztere macht handgefärbte Wolle, Dekorationen aus Holzbalken oder anderen Gegenständen. Mit 38 ist sie die Jüngste des Quartetts. Machallat-Grimme ist 40 Jahre, Manitz 42 Jahre alt. „Untereinander kennen wir uns schon länger. Etwa von diversen Märkten in der Region“, sagt Madlen Breitsprecher. Mit Yvonne Manitz sei sie zum Beispiel schon mehrfach auf dem Leipziger Wollefest gewesen. Diese hatte bis Dezember eine Werkstatt auf der Meißner Burgstraße, ist wie Susann Starke an Schulen bei Ganztagsangeboten aktiv. Die Idee, einen Laden an der Marktgasse zu öffnen, habe sich nach und nach durchgesetzt. „Die Entscheidung war richtig, wir sind gut besucht, auch wenn nicht jeder auch etwas kauft“, erzählt Manitz. Sie filzt seit etwa neun Jahren, bietet in der Adventsgalerie Schuhe, Hüte, Schals oder Windlichter feil. Falls das Geschäft der vier Frauen vielleicht sogar länger als bis zum 23. Dezember in Meißen bleibt, würde sie gerne Filz-Kurse anbieten. Klar ist das aber noch nicht. „Zunächst sind die Räume nur bis Ende des Jahres angemietet. Natürlich fragen viele Besucher, ob wir nicht weiter machen wollen. Ausgeschlossen ist es nicht“, sagt Wolle-Expertin Madlen Breitsprecher, die eventuell auch Spinn-Kurse anbieten würde.

Von der Idee, die Adventsgalerie fortzuführen, wäre Ellen Machallat Grimme begeistert. „Ich möchte schon längere Zeit mit meinen Mitstreiterinnen einen Laden eröffnen. Von daher ist diese Überlegung für mich durchaus reizvoll“, sagt sie. Seit vielen Jahren ist sie beim Sautitzer Kunst- und Handwerkermarkt dabei, kann sich einen festen Ort für ihre Bekleidungsstücke und Accessoires gut vorstellen. „Ich richte mich bei der Gestaltung sehr nach den Wünschen meiner Kunden, versuche alles möglich zu machen“, sagt Machallat Grimme, die seit fast 20 Jahren selbst Röcke, Westen, Jacken und mehr näht.

Sollte die Galerie an der Marktgasse fortbestehen, dann allerdings ohne Susann Starke. Sie hat mit ihrem Hauptberuf, dem Atelier und diversen Kulturveranstaltungen einfach zu viel zu tun, engagiert sich dreimal pro Woche bei schulischen Ganztagsangeboten in Nossen. „Ich könnte die drei höchstens ab und zu unterstützen, das gerne“, so Starke, deren ausgefallene Ton-Plastiken meist „aus dem Bauch“ heraus entstehen. Für das Erscheinungsbild der Marktgasse wäre ein langfristig gefülltes Schaufenster sicher wünschenswert.

Geöffnet: Do., Fr., Sa., 11 bis 18 Uhr, So. ab 12 Uhr

