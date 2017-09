Dieselspur quer durch die Sächsische Schweiz Eine 20 Kilometer lange Dieselspur beschäftigte die Feuerwehr in der Sächsischen Schweiz. Ein Linienbus war mit einem Leck im Dieseltank unterwegs.

Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Pirna begann die Dieselspur, die der Linienbus quer durch die Sächsische Schweiz hinterlassen hatte. Sowohl hier als auch in den anderen Orten bis Bad Schandau war die Feuerwehr im Einsatz, um den Kraftstoff zu beseitigen. © Daniel Förster

Ein Linienbus der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft (OVPS) hat am späten Dienstagnachmittag eine rund 20 Kilometer lange Dieselspur im Altkreis Sächsische Schweiz hinterlassen. Diese erstreckte sich letztlich vom Pirnaer Stadtgebiet über Struppen, Thürmsdorf, Königstein bis nach Bad Schandau. Schon als der Bus der Linie 241 den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) verlassen hatte, hinterließ er dort literweise Kraftstoff auf der Fahrbahn. Die schimmernde Flüssigkeit war Passanten gegen 16 Uhr auf der Kreuzung Siegfried-Rädel-Straße Ecke Hospitalstraße aufgefallen, heißt es von der Polizei. Die Ordnungshüter konnten den Verursacher schließlich ausfindig machen. Allerdings war der Bus zu dem Zeitpunkt bereits am Elbkai in Bad Schandau eingetroffen.

Mehrere Feuerwehren entlang der betroffenen Orte wurden alarmiert, um die Dieselspur zu beseitigen. Um die Unfallgefahr für folgende Verkehrsteilnehmer zu bannen, stumpfte die Feuerwehr den entstandenen Film auf dem Asphalt ab. Insbesondere hatte der Bus den Dieselkraftstoff in den Kurven verloren, berichten die Einsatzkräfte. Allein wegen der Größe der Strecke musste Verstärkung her. Der Pirnaer Abschlepp- und Bergungsdienst Bernd Reichelt wurde gerufen. Der machte mit seinem Spezialreinigungsfahrzeug die stellenweise glatte und schmierige Fahrbahn wieder sauber. Die Polizei warnte Autofahrer und bat über den Verkehrswarndienst selbige, auf den betroffenen Straßenabschnitten besonders vorsichtig zu fahren. Die Ursache, warum der Bus Diesel verloren hatte, war am Abend „noch Gegenstand der Ermittlungen“, so ein Diensthabender der Polizei. Die OVPS habe aber den defekten Bus noch am Abend in die Werkstatt gebracht. (df)

zur Startseite