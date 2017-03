Dieselspur führt quer durch die Stadt Ein unbekanntes Fahrzeug hat in Riesa Kraftstoff verloren – kein Einzelfall.

Auch hier, am Knotenpunkt B 182/ B 169, musste die Feuerwehr Bindemittel einsetzen. © Sebastian Schultz

Durch Riesa zog sich am Donnerstag eine kilometerlange Dieselspur. Die Feuerwehr war ab dem Mittag damit beschäftigt, die Unfallgefahr einzudämmen. „Die Kameraden waren mit Ölbindemittel unterwegs“, erklärt Riesas Wehrleiter Egbert Rohloff. Im Einsatz waren die Hauptstelle sowie die Stadtteilwehren Gröba, Weida und Riesa Stadt. „Für die Reinigung ist am Ende die Stadt zuständig“, so Rohloff. Das undichte Fahrzeug verlor seinen Kraftstoff von der Innenstadt bis zum Riesapark.

Dass Fahrzeuge Öl verlieren, kommt immer wieder mal vor. Den letzten nennenswerten Vorfall in Riesa gab es im vergangenen November. Gefasst werden die Verursacher laut Feuerwehr Riesa selten. Bei längeren Ölspuren entstehen leicht Kosten von mehr als Tausend Euro.

