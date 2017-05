Diesellok zu verkaufen Die Stadt Altenberg hat keine Verwendung für das Erbstück. Am Ende blieb ein Interessent.

Diese Diesellok V 15 hat der Förderverein für die Müglitztalbahn auf dem Freigelände am Bahnhof Bärenstein zum Einsatz gebracht. Aber das ist lange her. © Egbert Kamprath

Eine Diesellok vom Typ V 15 schlummert im Bärensteiner Lokschuppen vor sich hin. Die mittelerzgebirgische Gemeinde Drebach hatte sich seit Anfang dieses Jahres dafür interessiert und soll nun den Zuschlag bekommen, weil es keine weiteren Interessenten gibt, informiert Altenbergs Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler). Abgegeben wird die Lok zum Schrottpreis, verschrottet werden soll sie allerdings nicht.

Die Lok wurde vor Jahren vom Förderverein für die Müglitztalbahn teilweise demontiert, um sie aufzuarbeiten. Doch dazu kam es nicht mehr, weil der Verein in Insolvenz ging. Die Gemeinde Drebach beabsichtigt, die Lok in Scharfenstein auszustellen, wo zu DDR-Zeiten die PKK-Kühlschränke hergestellt wurden. Drehbach hat dort am Bahnhof das ehemalige Auslieferungslager als Museum hergerichtet. (SZ/mb)

