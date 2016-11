Diesellok ist wieder in Löbau Die V 100 muss noch offiziell abgenommen werden. Trotzdem ist schon ein kleines Fest geplant.

Seit einer Nikolausfahrt streikte die Diesellok der Eisenbahnfreunde. Jetzt ist sie wieder in Löbau. © Rafael Sampedro

Löbau. Die jahrelang defekte Diesellok der Ostsächsischen Eisenbahnfreunde ist wieder in Löbau. Das bestätigt Vereinschef Alfred Simm. Sie hat am Mittwoch eine weitere Probefahrt absolviert. Ergebnis: „Sie fährt!“, freut sich Simm. Nun findet nächste Woche die vorgeschriebene Prüfung durch das Bahnaufsichtsamt statt. Wenn die Lok diese übersteht, können die Vereinsleute sie wieder regulär nutzen. Das soll dann auch entsprechend gefeiert werden, sagt Simm – und lädt die Eisenbahnfans für den 11. November, von 15 bis 17 Uhr, an den Löbauer Lokschuppen ein. Dort wird die Lok dann, ordentlich herausgeputzt und hoffentlich erfolgreich geprüft, feierlich in Löbau zurückbegrüßt. Es werden auch Lokmitfahrten möglich sein, so der Vereinsvorsitzende.

Die 1971 gebaute Lok hatte am Nikolaustag vor fast zwei Jahren einen Getriebeschaden erlitten. Nachdem ein erstes Ersatzgetriebe nicht passte, folgte beim Test des zweiten Getriebes ein Motorschaden. Dem folgten in den vergangenen Monaten zwei Probefahrten, die noch offene Probleme zeigten. Die sind vollständig behoben, sodass der Verein eins seiner wichtigsten Fahrzeuge wieder nutzen kann. Die Lok war bei einer Spezialfirma in Pirna repariert worden, Vereinsmitglieder haben dort kräftig selbst mit Hand angelegt. (SZ/gw)

