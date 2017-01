Dieselklau verhindert, Wohnwagen weg Am Stammtisch diskutierten Polizei, Unternehmer und Politiker, wie sicher Weißwasser ist – an Beispielen aus dem Alltag.

Was ist ein Sicherheitsstammtisch? Eine Runde von Fachleuten, die sich über das Thema austauschen, könnte die Antwort lauten. Am Donnerstag hatten Polizei und Handwerkskammer zu einer solchen Veranstaltung Betroffene und Entscheider nach Weißwasser eingeladen, darunter Politiker, Handwerker, Gewerbetreibende und Vertreter der Verwaltung. Die Gastgeber wollten wissen, warum viele Handwerksbetriebe angeben, die Sicherheitslage habe sich verschlechtert. Angesichts der häufigen Meldungen von gestohlenen Maschinen, Geräten oder Transportern könnte man dies für eine rhetorische Frage halten. Tatsächlich hat sich die Sicherheitslage in den letzten Jahren zwar nicht verbessert, aber sie ist immerhin stabil geblieben, so der Görlitzer Polizeipräsident Conny Stiehl.

„Uns ist ein Transporter aufgebrochen worden“, berichtete ein Unternehmer aus Bad Muskau. Das Werkzeug wurde gestohlen, und einer der Mitarbeiter verbrachte einen Tag auf dem Polizeirevier, um die Angelegenheit zu regeln. Eine Woche später stellte die Polizei das Werkzeug sicher. Aber da hatte der Betrieb schon Ersatz bestellt. „Ich finde, die Kriminalität ist zu hoch und die Polizei ist unterbesetzt“, so das Fazit des Unternehmers.

Sören Flint, Erfinder, Reifenhändler und Bienenzüchter aus Weißwasser, wollte das nicht so stehen lassen. „Wenn die Polizei gerufen wird, sind die Beamten schnell da.“ Flint bemängelte die Hürden, die die Behörden Selbstständigen in den Weg legen. „Das beste Bewachen ist das Bewohnen“, so Flint. Frei nach diesem Motto hatte er seine Gewerbeimmobilie am Rand der Stadt zu Wohnzwecken umgebaut, dabei jedoch nach eigenen Worten haarsträubende Auflagen zu beachten. Die Behörden sollten großzügiger sein, wenn es um die Sicherheit geht, befand er.

Bewachen durch Bewohnen kann aber auch schiefgehen. Einer der Teilnehmer berichtete von einem älteren Fall. Ihm entstand durch Dieselklau ein immenser Schaden. Mit seinem Sohn beschloss er, einen Wohnwagen anzuschaffen, um durch Präsenz die Diebe zu stoppen. Werktags war die Idee ein Erfolg. Als die beiden nach dem Wochenende zurückkehrten, fehlte jedoch vom Wohnwagen jede Spur.

Die fehlende Sicherheit ist gefühlt, hat aber eine zahlenmäßige Grundlage. Bei der im Herbst vorgestellten Umfrage von Polizei und Handwerkskammer unter sächsischen Handwerksbetrieben hatten 49,3 Prozent der Befragten angegeben, die Sicherheitslage habe sich nach ihrer Einschätzung verschlechtert. Viele bringen dies in Verbindung mit der Grenzöffnung nach Polen und Tschechien. „Solange es ein soziales Gefälle zwischen Deutschland und den östlichen Nachbarn gibt, wird es Leute geben, die ihren Lebensunterhalt mit Diebstahl verdienen“, brachte es Conny Stiehl auf den Punkt.

Was also tun? Die tausend Beamten, die der Freistaat in den nächsten Jahren zusätzlich einstellen will, werden keine Lösung bringen. Stiehl will deshalb seine Beamten dazu verpflichten, Beratungen in den Betrieben durchzuführen, statt den fehlenden Zulauf bei Beratungsangeboten wie dem Info-Mobil zu beklagen. Lücken gibt es aber auch aufseiten der Betroffenen. Bei der Umfrage hatte nur ein geringer Prozentsatz angegeben, über Sicherheitstechnik, wie Alarmanlagen (33,6 Prozent) oder einen Wachdienst (6,8 Prozent), zu verfügen. 57,8 Prozent hatten zu Protokoll gegeben, nicht alle Fälle von Diebstahl oder Einbruch angegeben zu haben. Damit die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen nicht am Geld scheitern, appellierte Landkreisdezernent Werner Genau an die anwesenden Politiker, darunter Thomas Baum (SPD), Lothar Bienst (CDU) und Kathrin Kagelmann (Die Linke), sich dafür einzusetzen, dass künftig Investitionen in Alarmanlagen, Sicherheitsfenster oder Ähnliches staatlicherseits gefördert werden. Aber selbst dann, warnte Stiehl vor überzogenen Erwartungen, wird es keine hundertprozentige Sicherheit geben.

