Dieselklau hat Konsequenzen Mehrfach sind die Baumaschinen an der Blauen Lagune Ziel von Dieben gewesen. Jetzt ist wieder ein Sicherheitsdienst vor Ort.

Die neuen Parkplätze sind zwar fertig, die Arbeiten an der Blauen Lagune gehen aber weiter. Die Werkstraße wird ausgebaut. An den Baufahrzeugen haben sich mehrfach Unbekannte zu schaffen gemacht. Foto: Thomas Eichler © thomas eichler

Das Sicherheitsunternehmen K9 bewacht jetzt die Baustelle an der Blauen Lagune – vor allem die Bagger und anderen Baumaschinen, die dort stehen. „Wir hatten jetzt zwei Vorfälle innerhalb weniger Tage“, erzählt Baustellenleiter Edgar Sahm von Steinle Bau. Er bestätigt, dass das Löbauer Bauunternehmen deshalb nun die Firma K9 mit der Baustellenaufsicht beauftragt hat. „Seitdem ist Ruhe“, so Sahm.

Innerhalb von nur drei Tagen aber hatte es für die Bauarbeiter gleich mehrfach eine böse Überraschung gegeben, als sie morgens an der Lagune mit ihrer Arbeit beginnen wollten. Angefangen hat es damit, dass Unbekannte am 30. Juni die Scheibe eines Baggers einschlugen, vermutlich, um im Fahrerhaus nach Wertgegenständen zu suchen. Außerdem hatten die Diebe etwa 60 Liter Diesel aus dem Tank des Baggers abgezogen, erzählt Sahm. „Die Scheibe haben wir inzwischen erneuert.“

Heftiger war aber der Diesel-Diebstahl nur kurz darauf, in der Nacht von Sonntag zu Montag, also vom 2. zum 3. Juli. Laut Polizei hatten die unbekannten Täter vier Bagger und einen Lkw angezapft. Über 700 Liter Diesel sind verschwunden, erzählt Edgar Sahm. In beiden Fällen hat die Baufirma Anzeige erstattet. „Direkt am nächsten Tag haben wir uns außerdem mit K9 in Verbindung gesetzt.“ Auch Ronny Hasler, Einsatzleiter beim K9-Sicherheitsdienst, bestätigt, dass die Baustelle jetzt zum Einsatzgebiet seiner Leute gehört. Die Firma sorgt auch auf Görlitzer Seeseite für Sicherheit.

An der Blauen Lagune hat Steinle Bau seit vergangenem Jahr unter anderem drei Parkplätze gebaut. Die sind, abgesehen von Restarbeiten, fertig. „Aufgabe ist es jetzt, die Blaue Lagune an das öffentliche Verkehrsnetz anzuschließen“, erklärt Sahm. Dafür wird derzeit die Werkstraße von der Lagune in Tauchritzer Richtung ausgebaut. Münden soll sie an der Staatsstraße in einem Kreisverkehr, der die gewöhnungsbedürftige Kreuzung bei der Gärtnerei Ahr ersetzen soll. Die Arbeiten werden bis Herbst dauern, schätzt der Bauleiter ein. Bis dahin soll die Baustelle auch abgesichert werden.

„Auch die Polizei hat uns sehr weitergeholfen“, erzählt Edgar Sahm, „uns wurde zum Beispiel eine zusätzliche Bestreifung angeboten.“ Dass Diesel aus Baumaschinen geklaut wird, ist für ihn nichts Neues. Auch von Kollegen aus anderen Baufirmen in der Region habe er schon häufig von Fällen gehört. Zu Pfingsten beispielsweise hatten Diebe 150 Liter Diesel von einem Firmengelände an der Russenstraße in Bernstadt gestohlen. „Es ist ein Problem. Man muss hier viel tun, um eine Baustelle zu schützen“, so Sahm. Auch an der Blauen Lagunen gab es bereits einen Kontrolldienst. „Wir hatten den aber kurz ausgesetzt“, erzählt er. Die Diebe haben das offenbar schnell bemerkt.

