Dieselklau

Großenhain. Unbekannte stahlen in der Nacht zum Mittwoch auf einer Baustelle am Flugplatz aus zwei Baufahrzeugen rund 400 Liter Dieselkraftstoff im Wert von circa 450 Euro. (SZ)

Seitlich zusammengestoßen

Ebersbach. Ein 16-jähriger Simsonfahrer und ein VW Eos befuhren Dienstagnachmittag die S 91 zwischen Kalkreuth und Freitelsdorf. Am Abzweig nach Bieberach wollten der Mopedfahrer nach links abbiegen und der VW diesen aber gerade überholen. Dadurch stießen beide seitlich zusammen, wobei der Jugendliche stürzte und sich leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstanden rund 3500 Euro Sachschaden. (SZ)

Radfahrer verletzt

Coswig. Ein Fahrradfahrer (79) befuhr am Dienstagmorgen die Kirchstraße und stieß an der Kreuzung Dresdner Straße mit einem Audi zusammen, der in Richtung Meißen unterwegs war. Der 79-Jährige wurde dabei leicht verletzt. (SZ)

