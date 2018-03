Dieselfahrer wollen Nachrüstung nicht selbst bezahlen

In Deutschland gilt ja wohl das Verursacherprinzip? Nichts da sagen die A- Konzerne- Alles nicht so schlimm- ein updat reicht- hier. Klar, mit den Werten in Deutschland wird die Luft in der Welt nur marginal besser. Aber irgendwo muss man schon anfangen. Und, was sonst überall passiert- besser nicht passiert- schauen wir uns die Meere an, die abgeholzten Wälder (auch der Berge), der Smog überall und dann noch die Citys, mit ihrem überbordenden Dreck, so kann einem mehr als schlecht werden. Nur- und da stoßen wir an die Grenzen menschlicher Vernunft- Hauptsache- mein Auto, mein Vermögen- mein Haus- mein Wohlleben und mein Fresserchen?! Ja, die Lobbys tun ein Übriges, um all das in unsrem Lande zu befördern- koste es, was es wolle- nach uns die Sintflut. Wir sind aber schon auf dem besten Wege dahin- es ist schon 5 nach 12! Hawking hat ein düsteres Szenario gemalt- ob er Recht haben wird, werden die nächsten 30 Jahre zeigen. Wir sind auf dem Weg- Hauptsache der Wertverlust bleibt gering?