Dieseldiebe unterwegs

700 Liter Diesel gestohlen Freital. Diebe haben sich in der Nacht zum Donnerstag auf einer Baustelle bedient. An der Dresdner Straße in Potschappel brachen sie die Tanks zweier Bagger sowie eines Lkws auf und zapften insgesamt rund 700 Liter Diesel ab. Der Schaden wurde auf rund 800 Euro beziffert.

Batterie und Diesel gestohlen Grumbach. Auch in dem Wilsdruffer Ortsteil waren Diebe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf Beutezug. Sie machten sich auf einer Baustelle an der Straße Am Gewerbepark zu schaffen. Dort brachen sie die Heckklappe einer Walze auf und entwendeten die Fahrzeugbatterie. Außerdem stahlen sie aus dem Tank eines Baggers etwa 150 Liter Dieselkraftstoff.

Zeugen zu Fahrradunfall gesucht Freital. Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei kurz nach 16 Uhr zu einem Fahrradunfall am Kreisverkehr Burgker Straße/Otto-Dix-Straße gerufen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fanden sie lediglich ein verunfalltes Fahrrad vor. Der Rettungsdienst hatte zwischenzeitlich die dazugehörende Fahrradfahrerin aufgrund ihrer schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizisten konnten die Frau als 51-jährige Freitalerin identifizieren. Sie konnte bislang nicht zum Unfall befragt werden. Zeugen des Unfalls konnten ebenfalls nicht ausfindig gemacht werden. Beim Fahrrad handelt es sich um schwarz-silberfarbenes 28-Zoll-Damenrad. Die Polizei fragt: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Hergang machen? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 0351 4832233 bei der Polizeidirektion Dresden.

Audifahrerin bei Überschlag leicht verletzt Kreischa. Im Kreischaer Ortsteil Lungkwitz ist ein Pkw von der Straße abgekommen. Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 60-Jährige mit einem Audi auf der Dippoldiswalder Straße (S 183) von Kreischa nach Dippoldiswalde. In einer Rechtskurve verlor sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto überschlug sich in der Folge und kam im Straßengraben auf dem Dach zum Liegen. Die 60-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Audi, an dem ein Schaden von 3000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.