Dieseldiebe im Wolfsrevier Heidenauer wollten nachts im Dippoldiswalder Steinbruch Wild beobachten. Statt Fernglas hatten sie Schlauch und Kanister dabei.

Osterzgebirge. Es ist eine milde Oktobernacht im Herbst 2014. Ein Streifenwagen vom Revier Dippoldiswalde fährt gerade durch Oberhäslich, als beim Polizeirevier in Dippoldiswalde ein Alarm eingeht. Eine Alarmanlage am Eingangstor zum Steinbruch in Ulberndorf hat angeschlagen. Sie ist direkt mit der Polizei verbunden. Blaulicht an und mit Vollgas heizt der Polizeiwagen über die B 170. Das letzte Stück über den Feldweg zum Steinbruch fährt er ohne Sondersignal, um niemanden zu warnen.

Vor dem Tor zum Steinbruch treffen die Polizisten auf einen Renault Twingo, halb unter einem Tarnnetz verborgen. Drinnen sitzen zwei junge Kerle, die massiv nach Diesel stinken, wie alle beteiligen Polizeibeamten vor Gericht aussagen. Denn das Geschehen an diesem Abend ist jetzt, über zwei Jahre später, vor der Amtsrichterin in Dippoldiswalde verhandelt worden.

Polizei nach sieben Minuten vor Ort

Die beiden Deutschen, die in Heidenau wohnen, erzählen den Polizisten, dass sie hier am Steinbruch Wild beobachten wollen. Aber das nehmen die ihnen nicht ab. Der Eingang zum Steinbruch liegt in einer Senke, einem ungeeigneten Platz für Naturschauspiele. Was die Polizisten sehen und vor allem riechen, deutet auf etwas ganz anderes: Dieseldiebstahl.

Es gab im Steinbruch öfter Probleme. Deswegen ist eine neue Überwachungsanlage installiert worden, die gut funktioniert. Der Alarm kommt vom Tor. Sieben Minuten später ist die Polizei vor Ort.

Im Twingo ist die Rückbank nach vorn geklappt. Dort liegt ein Schlauch von vier bis fünf Meter Länge, mit einem Hahn versehen, weiter Handschuhe und ein Nachtsichtgerät. Die beiden Insassen haben Tarnkleidung an. Einer trägt Bundeswehrstiefel und der andere Sportschuhe. Die Polizisten fordern Verstärkung an, weil sie die Diebe, die vorläufig festgenommen sind, aufs Revier bringen wollten.

Ein zweiter Streifenwagen ist schon da, als noch ein Auto zum Steinbruch kommt. Der Wagen nähert sich, wird langsamer, hält an, wendet und macht sich davon. Die Polizisten gehen davon aus, dass in dem Wagen ein weiterer Komplize kommen wollte, um beim Abtransport zu helfen.

Schnell werden auch gefüllte Dieselkanister gefunden, als der Chef des Steinbruchs zum Tatort kommt. Er kennt sich auf dem Gelände aus, weiß, wo seine Maschinen stehen und findet neben dem Steinbrecher sechs gefüllte Kanister, die je rund 50 Liter Diesel fassen. Solche Kanister hat er nicht im Betrieb. Die haben die Diebe vermutlich mitgebracht. Der Treibstoff ist aus der Maschine abgelassen worden und wartet auf den Abtransport.

Die Polizei nimmt Spuren auf, einmal von Bundeswehrstiefeln und einmal von Sportschuhen, exakt das gleiche Schuhwerk, wie es die beiden im Twingo tragen. Ein dritter Streifenwagen trifft ein. Die zwei Verdächtigen werden ins Polizeirevier gebracht. Die Ermittlungsarbeit beginnt.

Eindeutige Indizien

Auf dem Handy eines der Dieseldiebe findet die Kripo Nachrichten, bei denen sich dieser in der Tatnacht mit einem gewissen „Mulei“ über den Abtransport verständigt hat. Diesem „Mulei“ kommt die Polizei auch auf die Spur, bei einer Freundin im Glashütter Ortsteil Dittersdorf. Allerdings ist er in einem anderen Verfahren zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden und spielt jetzt nur noch eine Nebenrolle. Die Spurenauswertung ist nicht ergiebig. DNA-Spuren oder Fingerabdrücke auf den Kanistern sind nicht zu finden. Die Schuhabdrücke passen exakt zu denen der Festgenommenen, es könnten aber auch andere Schuhe der gleichen Art sein.

Dennoch ist das Bild eindeutig. Vor Gericht haben die Verteidiger Mühe, entlastende Punkte zu finden. Sie weisen darauf hin, dass die Schuhspuren keine individuellen Merkmale hatten. Aber es wäre doch mehr als Zufall, wenn andere mit genau den gleichen Schuhen in dieser Nacht im Steinbruch gewesen wären, argumentierte die Staatsanwältin.

Das entscheidende Indiz, auf das sich schließlich das Urteil der Richterin stützt, ist der starke Dieselgestank im Twingo und der Kleidung der Angeklagten. Zugunsten der Angeklagten sprechen zwei Punkte. Der Fall ist schon über zwei Jahre her und sie leben in geordneten Verhältnissen. So erhalten beide eine Freiheitsstrafe von vier Monaten, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt ist, und müssen jeweils 750 Euro als Auflage an gemeinnützige Einrichtungen zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Wie Hendrik Schwarz, der Steinbruchchef, der SZ sagt, ist seit der Festnahme im Oktober 2014 Ruhe mit Dieseldiebstählen. Das liegt sicher auch an der installierten Überwachungstechnik. Aber dennoch attestiert er den Tätern Mut: „Ich würde dort nachts nicht alleine hingehen. Wenn man bedenkt, dass dort damals kurz vorher noch der Wolf rumgerannt ist.“

zur Startseite