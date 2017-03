Dieseldieb flüchtet zu Fuß

Nach Tankbetrug geflohen Bautzen. Ein Tankbetrüger beschäftigte die Polizei am Freitag in Bautzen. Der Mann hatte an einer Tankstelle an der Löbauer Straße Diesel in Fässer gefüllt, die er seinem Kofferraum hatte. Als ihn ein Tankstellen-Mitarbeiter darauf ansprach, stieg der Mann in den Renault und fuhr davon. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits etwa 600 Liter Diesel in die drei Fässer geflossen. Ein Zeuge folgte dem Renault bis in den Weißenberger Ortsteil Nechern. Dort stellte der Fahrer den Wagen auf einem Feld an der Riegelstraße ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Autobahn. Die daraufhin verständigte Polizei fahndete mit Kräften des Revieres Bautzen und der Gemeinsamen Fahndungsgruppe (GFG) Bautzen sowie einem Fährtenhund nach dem Flüchtigen – ohne Erfolg. An dem Renault waren falsche Kennzeichen angebracht. Die Polizei stellte Fahrzeug und Kennzeichen sicher.

Betrunken geradelt Bautzen. Mit 2,06 Promille Alkohol im Blut radelte ein Mann in der Nacht zum Sonnabend durch Bautzen. An der Kesselstraße geriet der 53-Jährige in eine Polizeikontrolle. Nach dem Atemalkoholtest wurde eine Blutabnahme angeordnet.

Nach Anzeige in Haft Kamenz. Am Freitagabend zeigte in Kamenz ein 29-Jähriger an, dass eine Frau ihn geschlagen hatte. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte die Polizei fest, dass gegen den Geschädigten ein Haftbefehl bestand. Er wurde festgenommen.

Unfall auf der Autobahn Seifersdorf. Ein Unfall hat sich am Freitagabend in Seifersdorf ereignet. Der Fahrer eines Transporters war auf der Radeberger Straße unterwegs und wollte nach links auf die A 4 in Richtung Dresden auffahren. Dabei übersah er offenbar einen entgegenkommenden Dacia. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5 500 Euro.

BMW entwendet Demitz-Thumitz. Diebe haben in der Nacht zum Sonnabend einen BMW 320D gestohlen. Das Auto stand an der Straße der Jugend in Demitz-Thumitz. Der Zeitwert des blauen, sieben Jahre alten Kombis mit dem deutschen Kennzeichen BZ-ZD 1986 beträgt etwa 10 000 Euro. Die Polizei fahndet nun international nach dem Fahrzeug. Die SoKo Kfz hat die Ermittlungen übernommen.

Bei Unfall verletzt Ottendorf-Okrilla. Am Sonnabendmittag kam es in Ottendorf-Okrilla zu einem Unfall. Die 37-jährige Fahrerin eines Subaru war auf der Glaswerkstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Kurz nach der Einmündung Gartenstraße fuhr sie auf einen verkehrsbedingt haltenden Ford auf. Bei dem Unfall verletzten sich sowohl die Subaru-Fahrerin, als auch die 35-jährige Ford-Fahrerin. Ein weiterer Insasse des Subaru blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 5 000 Euro.

Rad und Reifen gestohlen Radeberg. Am vergangenen Donnerstag stellte ein Mieter fest, dass sich Unbekannte in den vergangenen Tagen widerrechtlich Zutritt zu seinem Keller in der Zeppelinstraße in Radeberg verschafft hatten. Aus diesem entwendeten sie vier Reifen ‚Falken 225/55 ZR16‘, ein schwarzes Fahrrad mit Sechskant-Aluminium-Rahmen und einen Akku-Schlagbohrschrauber ‚Parkside‘. Der Wert der Gegenstände wird mit 650 Euro beziffert. Es entstand zudem ein Sachschaden von etwa 100 Euro.