Diesel im Landkreis immer noch beliebt

Landkreis. Trotz des Abgasskandals, der durch Volkswagen losgetreten wurde: Die Beliebtheit von Fahrzeugen mit Dieselantrieb ist im Landkreis Meißen ungebrochen. Im ersten Halbjahr 2017 wurden 5 369 Dieselfahrzeuge angemeldet – noch einmal fünf Fahrzeuge mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Seit dem Jahreswechsel wurden bereits knapp 1 500 Diesel beim Landratsamt registriert. Damit sind aktuell rund 58 600 Dieselfahrzeuge im Landkreis Meißen zugelassen.

Ob die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig über Fahrverbote zu einem Umdenken der Fahrer im Landkreis Meißen führen wird, bleibt abzuwarten. Am Donnerstag hatte das Gericht die Entscheidung auf den kommenden Dienstag, 27. Februar, vertagt. Einfluss auf die Städte im Landkreis, geschweige denn in ganz Sachsen, wird das Urteil wohl nicht haben. Ausschlaggebend für etwaige Fahrverbote sind die Feinstaubwerte. Angaben des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie zufolge wurden 2017 sowie in den beiden Vorjahren die Grenzwerte in allen sächsischen Städten eingehalten – wenn auch nur knapp.

