Diesel abgezapft Unbekannte Täter hatten es auf die Tanks mehrerer Fahrzeuge abgesehen.

Die Polizei informiert über mehrere Fälle von Dieseldiebstahl. So öffneten am Donnerstagmorgen Unbekannte gewaltsam den Tankdeckel eines Lkw, welcher auf dem Autobahnparkplatz Am Steinberg an der A 4 abgestellt war. Die Täter zapften rund 200 Liter Diesel ab.

Aus dem Polizeibericht vom Freitag zurück 1 von 2 weiter Zwei Fußgängerinnen bei Unfall verletzt Meißen. Am Donnerstagmorgen sind zwei 32 und 34 Jahre alte Fußgängerinnen bei einem Unfall auf dem Hahnemannsplatz leicht verletzt worden. Der 60-jährige Fahrer eines Opel Astra wollte vom Hahnemannsplatz nach links in die Poststraße abbiegen. Dabei erfasste er die beiden Frauen, welche die Fahrbahn an der Fußgängerampel überquerten. Zeugen zu Mülltonnenbränden gesucht Weinböhla. Die Polizei sucht Zeugen zu mehreren Mülltonnenbränden in der Nacht zum Freitag in Weinböhla. Unbekannte hatten insgesamt acht Abfalltonnen in Brand gesetzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Tatorte befinden sich am Kirchplatz, der Humboldtstraße, der Döringstraße, der Dresdner Straße sowie der Südstraße und der Lutherstraße. Die Polizei fragt: Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Bränden gemacht? Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nehmen das Polizeirevier Meißen oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 03514832233 entgegen.

Auf den Tankinhalt eines Lkw MAN an der Taubenheimer Straße hatten es Diebe am Donnerstagnachmittag abgesehen. Sie brachen den Tankdeckel auf und stahlen etwa 400 Liter Dieselkraftstoff. (SZ)

